OGLASIO SE PRINC VILIJAM NAKON NERVNOG SLOMA BRATA HARIJA! Sa ovim problemom se borio godinama, a za to NIKO nije znao!

Malo nakon što je strane medije zapalila teorija da je princ Hari završio na psihijatrijskom lečenju posle navodnog nervnog sloma, njegov brat Vilijam progovorio je o svojim problemima u jednom dokumentarnom filmu. Navodno, dok se Hari bori protiv posttraumatskog stresnog poremećaja, on ima problema sa anksioznošću.

"Vid mi se godinama pogoršao i tokom javnih nastupa sam odlučio da ne nosim naočare jer tako nisam nikoga mogao da vidim. To zamagljivanje lica mi je pomoglo zato što ne možete videti ko gleda u vas. Vidim dovoljno da pročitam novine i takve stvari, ali u tom trenutku ne mogu da vidim celu osobu. To mi jako pomaže sa mojom teskobom", bio je iskren on.

U nastavku filma se, inače, dotakao i očinstva - trenutka koji je za njega bio ogromna promena. Uz to, osvrnuo se na to koliko je na njega uticala smrt njegove majke, princeze Dajane.

"Mislim da kad ste prošli kroz nešto traumatično u životu, kao što je kod mene smrt majke, emocije se konstantno vraćaju", opisao je princ, prenose strani mediji.

foto: Profimedia

Kurir.rs, M.G/Foto: Profimedia

Kurir