POBEDA KURIRA! KOSOVKU DEVOJKU IZLAŽU U SKUPŠTINI GRADA! Vesić: Zahvaljujem se vašem listu jer ste pokrenuli važnu temu!

Apel Kurira da se izloži remek-delo "Kosovka Devojka" Uroša Predića, nakon što je gotovo 15 godina nevidljiva za širu javnost, urodio je plodom. Muzej grada Beograda, u saradnji sa Gradom Beogradom, a na inicijativu Gorana Vesića, izložiće ovu sliku u Starom dvoru od subote, 6. juna, do ponedeljka, 29. juna, u formi postavke "Izložba jedne slike".

- Zahvaljujem se Kuriru jer je pokrenuo jednu važnu temu u našem društvu, a to je očuvanje kulturnog nasleđa. Nažalost, "Kosovka Devojka" Uroša Predića nije jedina koja se nalazi u depoima, daleko od očiju javnosti. Posle vašeg jučerašnjeg teksta, koji je uzburkao javnost, obezbedio sam da slika "Kosovka Devojka", koja predstavlja pravo nacionalno blago Srbije, bude izložena u Starom dvoru od subote, 6. juna, do ponedeljka, 29. juna. Izložba će biti otvorena za javnost svakog radnog dana od 17 do 19 časova i vikendom od 10 do 16 časova - kaže Kurir zamenik gradonačelnika Goran Vesić i dodaje: - Tokom trajanja postavke posetioce će kroz istoriju nastanka slike, kao i kroz njen značaj voditi kustosi. Sama slika, koja u srpskoj svesti nosi nacionalni i ikonografski karakter, biće obezbeđena posebnim bezbednosnim uslovima tokom trajanja izlaganja.

Remek-delo Uroša Predića nastalo je 1919. godine po narudžbini Kola srpskih sestara. - Naš poznati slikar je na slici "Kosovka Devojka" prikazao bojište neposredno posle Kosovske bitke 1389. godine. Kroz naslikani lik ranjenog junaka Orlović Pavla prikazani su svi junaci Kosovskog boja. Bezimena devojka koja ga poji simboliše sačuvanu čast otadžbine i produžetak života. Svi Beograđani, kao i gosti naše prestonice moći će u junu da uživo pogledaju pravo blago Srbije - zaključuje Vesić.

Muzej grada Beograda je dosad promenio desetak adresa, a za tri godine u planu je da se preseli u nove prostorije, gde bi trebalo da "Kosovka Devojka" dobije tretman kao što ima Miroslavljevo jevanđelje u Narodnom muzeju.

