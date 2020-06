ROBI VILIJAMS NEMA VOZAČKU, A NA KOLA DAO MILIONE! Skupljao je redom i samo luks, a evo kako su četvorotočkaši ZAVRŠILI!

Robi Vilijams tokom jednog intervjua priznao je kako je kao mlad bio opčinjen automobilima Eltona Džona, pa je rešio da i sam napravi vozni park, iako nema vozačku dozvolu.

"Bio sam kod Eltona Džona i oduševio se njegovom garažom. Bio sam mlad i to me je strašno impresioniralo. Isti dan sam naručio pet komada za sebe. Nakon nekoliko dana pitao sam se šta mi je to trebalo, pa sam ih ubrzo prodao", istakao je on na jednom britanskom radiju, pa mnoge nasmejao do suza.

Inače, on je dodao i da ga vožnja nikada nije interesovala, te da je zato nikada i nije položio. On je, kaže, neće ni položiti "dok god ga neko drugi bude vozio".

