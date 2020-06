AMIRA MEDUNJANIN OBRADILA TOMU I SILVANU: U novom ruhu "Danka", "Rane moje" i "Šta će mi život bez tebe, dragi"!

Amira Medunjanin novim albumom "For Him and Her" napravila je omaž Tomi Zdravkoviću i Silvani Armenulić. Na izdanju se nalazi 12 pesama, a snimljene su u Bostonu (SAD), u studiju "Big blu saund".

"Svirajte mi tiho, tiše" prva je pesma s kojom nas Amira uvodi u svet Tome i Silvane. O ovom izdanju piše i Petar Peca Popović, poznati novinar, rok kritičar i publicista:

- U dvanaest izabranih pesama Amira Tomi Zdravkoviću i Silvani Armenulić, kolosalnim pojavama jugoslovenske estrade i poslednjim istinskim reprezentima kafanske muzike, odaje znake dubokog ličnog poštovanja. Kafana, mehana, bircuz, konoba, gostiona, taverna ili birtija na našim prostorima oduvek označava mesto gde se najlepši dani proživljavaju noću. Kafana je bila i jeste vrsta oaze u kojoj još postoji kult prvosveštenika mikrofona. Tu se gaji druga vrsta popularnosti, a duša gosta posebno vrednuje.

foto: Dragan Kadić

Osim spomenute "Svirajte mi tiho, tiše", na albumu se nalaze Tomini i Silvanini evergrini: "Ja nemam prava nikoga da volim", "Čekaj me", "Šta će mi život", "Što je tužna tako ova noć" (prvi objavljeni singl koji prati službeni video-spot), "Rane moje", "Kad se voli, što se rastaje", "Srećo moja", "Danka", "Dva smo sveta različita", "Što te večeras nema" i "Umoran sam od života", navodi izdavač "Jugoton".

Kurir.rs/ Foto: Aleksandar Jovanović

