BILA U RIJALITIJU, KONOBARISALA, SLIKALA SE U TOPLESU Evropa je bila u ŠOKU kad je postala princeza, a danas je SVI vole

Princeza Švedske Sofija Kristina Helkvist (36), koja danas strogo vodi računa o imidžu u javnosti, pre samo nekoliko godina imala je sasvim drugačiji život - buran, skandalozan i nije mogla ni da zamisli da će jednom živeti na dvoru i biti udata za prestolonaslednika.

foto: Profimedia

Sofija je bila sasvim obična devojka do 2005. kada je postala poznata švedskoj javnosti zbog učešća u rijaliti šou "Paradise Hotel".

Pre toga je pohađala muzički smer u jednom edukativnom centru, studirala je i radila kao model u Stokholmu , a sa 20 godina fotografisala se i za naslovnu stranu časopisa "Slitz" kada je pozirala u toplesu, sa zmijom oko vrata.

foto: Profimedia

Ubrzo posle finala odselila se u Njujork, gde je upisala računovodstvo na New York Institute of English and Business, a studije je plaćala tako što je radila kao konobarica i učiteljica joge.

Posle nekoliko godina života u Americi, Sofija se vratila u domovinu, a ubrzo je preko zajedničkih prijatelja upoznala princa Karla Filipa - čoveka koji će jednog dana naslediti švedski presto! Ljubav je planula, a lepoj brineti se život promenio preko noći!

foto: Profimedia

Romansu su obelodanili u proleće 2010, a malo je reći da je švedska javnost bila šokirana izborom princa. Zamerali su joj fotografije u toplesu, sumnjivu prošlost, njene tetovaže i prising u pupku... Mediji su je razapinjali, a javnost nije sa naklonošću gledala na Sofiju. Ipak, ona je bila nepokolobljiva i nije se libila da kaže da se ni zbog čega ne kaje.

"Sva ta iskustva od mene su napravila osobu kakva sam danas. Ne žalim ni zbog čega, iako danas možda neke stvari ne bih uradila", prokomentarisala je tada.

foto: Profimedia

"Bila je to ogromna mržnja protiv mene kao osobe, ljudi su bili protiv naše ljubavne veze. To su ožiljci i trauma za ceo život. Teško se s time nositi kad ste sami, ali ja sam imala sreći da pored sebe imam ljubav i podršku porodice, supruga i ljudi koji me vole", otkrila je svojevremeno ova brineta.

foto: Profimedia

Ipak, princ Karl Filip stavio je do znanja tamošnjim medijima da neće tolerisati njihove napade na Sofiju, a ova dama je dobila i tim stilista kako bi se prialgodila budućem životu. Oni su joj zabranili taman ten, predložili nove frizure i savetovali da se fokusira na klasičan stil oblačenja, a takođe se uoči venčanja rešila pirsinga.

Bračne zavete razmenili su u kapeli u kraljevskoj platai u Stokholmu 13. juna 2015. godine. Par je dobio dvoje dece, sinove Aleksandera i Gabrijela, a struja u narodu se promenila - Sofija je sada omiljena članica kraljevske porodice. Simpatije je zadobila neposrednošću, otvorenošću, ali i borbom za zdravlje mladih.

foto: Profimedia

kurir.rs

Kurir