U SENCI BRATA I SESTRE: Sigurno niste znali da ove Holivudske zvezde imaju POZNATE ROĐAKE!

Brojne holivudske ličnosti u svojoj porodici imaju članove koji se takođe bave javnim poslom, ali zbog njihove popularnosti nisu uspeli da dođu do izražaja. Mnoge od holivudskih zvezda imaju braću i sestre koje su takođe javne ličnosti. Ipak, većina njih ne uspeva da izađe iz senke popularnijeg člana porodice, što je često potpuno nezasluženo.

Bred i Daglas Pit

Daglas Majkl Pit tri godine je mlađi od svog brata Breda i neodoljivo podseća na njega. Bavi se prodajom nekretnina, investiranjem, ali i humanitarnim radom.

Daglas je Unicefov ambasador dobre volje, kao i osnivač humanitarne organizacije Care to Learn, koja pomaže deci. On je prvi ambasador dobre volje odlikovan od strane države Tanzanije zbog svojih zasluga na afričkom kontinentu. Njegov humanitarni rad pomogao je i hiljadama dece širom Amerike. Bred i Dag su se u javnosti zajedno prvi put pojavili 2004. godine na premijeri ostvarenja "Ponovo u igri".

Nikol i Antonija Kidman

Sestre slavne glumice takođe je poznata ličnost, ali u Australiji. Tri godine mlađa Antonija liči na Nikol, a karijeru je počela kao istraživač za šou program "Today". Kasnije je postala voditeljka i vrlo je uspešna u svom poslu.

Autorka je dve knjige i majka šestoro dece. Antonija je nedavno diplomirala pravo, a Nikol nije propustila priliku da se pohvali pa je tada posvetila sestri poruku na Instagramu i rekla da se ponosi njome.

Ema i Aleks Votson

Zvezda "Harija Potera" ima podjednako lepog brata Aleksa Votsona i on važi za jednog od najpoželjnijih glumaca i modela među tinejdžerkama. Od 2010. godine je zaštitno lice jednog brenda visoke mode, a glumio je i manju ulogu u jednom delu "Harija Potera", baš poput sestre. On ne želi da se medijski eksponira i to prepušta Emi.

Brendi i Majli Sajrus

Brendi je starija polusestra kontroverzne pevačice i njena je sušta suprotnost. Po zanimanju je blogerka koja je veoma popularna među ljubiteljima blogova i vlogova, koje redovno snima za Jutjub.

Osim toga, Majlina sestra po majci Triš se često pojavljuje i na gala večerima, dodelama nagrada, a mnogi se slažu da je Brendi elegantna i damska verzija sestre Majli i da ona treba da se ugleda na nju. Ipak, još nije uspela da dostigne sestru po popularnosti.

Skarlet i Hanter Johanson

Malo ko zna da ova popularna glumica ima brata blizanca - Hantera. Ono što je zanimljivo je da se i on nekad bavio glumom, zaigrao je u nekoliko filmova pored sestre, ali se odlučio da pređe u domen politike. Bio je veoma angažovan u predsedničkoj kampanji 2008. godine, kad je bio u pobedničkom taboru Baraka Obame, a redovan je i na protestima protiv Donalda Trampa.

Anđelina Džoli i Džejms Hejven

Džejms je dve godine stariji od Anđeline, takođe je glumac i producent i najveća sestrina podrška.

Ipak, niko može da zaseni glumicu, pa tako ni njen brat. Anđelina i Džejms oduvek su bili bliski, a 2000. je izbio skandal kad su se na dodeli Oskara poljubili u usta.

Penelope i Monika Kruz

Mlađa sestra popularne glumice je takođe glumica, ali se bavi i plesom. Pamtimo je po ulozi Silvije u seriji "Un paso adelante", ali nikad nije uspela da ostvari uspeh svoje sestre.

Penelope i Monika godinama važe za prave lepotice, pa iako su već ušle u petu deceniju, mogu se pohvaliti vrlo atraktivnim izgledom. Inače, Monika je pre nekoliko godina dobila dete uz pomoć donora sperme.

