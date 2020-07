PALIĆ PONOVO ODLOŽEN, A NIŠVIL ONLAJN ILI S PUBLIKOM: Muzički i filmski festivali u doba KORONE!

Nišvil džez festival objavio je juče kompletan glavni program, kao i sve prateće programe planirane za ovogodišnje izdanje, koje bi trebalo da se održi od 7. do 16. avgusta. Na konferenciji za novinare održanoj ispred Džez muzeja direktor Ivan Blagojević je naglasio da će konačna odluka o formatu i terminu održavanja Nišvila biti doneta 1. avgusta, a zavisiće od stanja epidemiološke situacije i preporuka kriznog štaba.

foto: Nisville

- Da li će festival, to jest glavni muzički program, biti održan u predviđenom terminu od 13. do 16. avgusta sa tada dozvoljenim brojem posetilaca ili onlajn - bez posetilaca, zavisiće najviše od odluka pojedinih zemalja da ukinu obavezan karantin od 14 dana za svoje umetnike nakon nastupa na Nišvilu. Ukoliko te odluke, koje su sada na snazi, ne budu ukinute do 1. avgusta, Nišvil će biti održan između 10. i 13. septembra - verujemo, tada u boljim okolnostima - rekao je Blagojević.

Festival evropskog filma Palić, 27. po redu, neće biti održan u najavljenom terminu od 8. do 14. avgusta zbog suzbijanja pandemije, a važna filmska smotra se odlaže dok se ne stvore uslovi za njeno održavanje. Festival je prvobitno bio zakazan za period od 18. do 24. jula, ali je zatim termin održavanja pomeren za dve nedelje zbog pandemije koronavirusa. Ideja organizatora bila je da obezbede što bolju i bezbedniju organizaciju ove manifestacije, koja se održava na otvorenom.

Projekcija filma "Ime naroda" reditelja Darka Bajića bila je zakazana za otvaranje festivala. Istorijska priča o Svetozaru Miletiću, uglednom advokatu, nekadašnjem gradonačelniku Novog Sada i jednom od najznačajnijih i najuticajnijih srpskih političara u Austrougarskoj druge polovine 19. veka, otvoriće festival kada se za to steknu uslovi.

foto: Promo

Kurir.rs/Foto: Nisville

Kurir