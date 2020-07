POSLE SRPSKOG AJVARA KRENULA DA PRISVAJA SVE REDOM! Sad prešla na burek i sarmu! STRAŠNO!

Dua Lipa, pevačica albanskog porekla, koja je nedavno izazvala skandal kada je na društvenoj mreži Instagram postavila kartu "velike Albanije" se ne smiruje.

Ona je prvo u emisiji "First we Feast" rekla da su leskovački ajvar i bosanski sudžuk tradicionalna albanska jela, što je izazvalu veliku buru na društvenim mrežama.

Međutim, pevačica je i ranije pričala o hrani koju je prisvojila kao deo albanske tradicije.

foto: printscreen

Naime, Dua Lipe je bila gost u aprilu emisije "Table Manners", koju vode britanska pevačica Džesi Ver i njena majka Helen. Tema emisije je hrana, pa je Dua, posle priče o svom detinjstvu, pričala o hrani koju sprema i koju je jela u detinjstvu.

"Moja mama uvek sprema tradicionalna jela, kao što je pita. To je jelo sa spanaćem, sirom i korama. Jako je ukusno i to mi uvek nedostaje kad sam na turneji. Sprema i sarmu, to je meso, pirinač i kupus", rekla je Dua i dodala da voli i burek.

"Postoji dosta sličnosti kad je balkanska kuhinja u pitanju. Obožavam i burek".

foto: Profimedia

Kurir