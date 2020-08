TIMOTIJEVIĆ NA METI ZLURADIH KOMENTARA! Oglasio se pa odbrusio: Ja to radim iz poštovanja prema preminulim PRIJATELJIMA!

Miloš Timotijević našao se na meti oprečnih komentara na društvenoj mreži Instagram, pošto se svojim pratiocima obratio pod zaštitnom maskom te im poručio da se i oni, takođe, posebno čuvaju. Pošto je uvideo da pojedinci veruju da on to ne čini s dobrom namerom, izdvojio je malo vremena te im se obratio i u komentarima, a onda i zamolio da ukoliko žele da šire negativno energiju - to čine na svojim profilima.

"Poštovana gospođo, moja dužnost kao javne ličnosti je da podižem svest ljudima. Ovo ne radim zbog para već iz poštovanja prema preminulim prijateljima. Takođe, imam veliki broj prijatelja i poznanika medicinskih radnika, koji se nalaze u prvim redovima i bore se za opšte dobro svih nas", poručio je on, pa je zamolio da više na njegovom profilu ne komentariše negativno.

"Ništa ja tu više ne bih dodao. Sve što sam na tu temu imao da kažem, već sam rekao u komentarima i odgovorima na svom Instagramu", istakao je on za domaće medije po ovom pitanju.

