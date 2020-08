UŠAO SAM U KREDITE ZBOG TELEVIZIJE I FILMA: Željko Joksimović o Tomi, supruzi i kako je saznao da su on i Bjela rođaci!

Snimanje filma i serije o legendarnom Tomi Zdravkoviću traje već nedelju dana u Valjevu, a prvi put u ulozi producenta našao se Željko Joksimović.

Popularni pevač ugostio je na setu nekoliko novinarskih ekipa i u razgovoru nam otkrio kakve rođačke veze ima s Draganom Bjelogrlićem, kako je zadovoljan radom svojih TV kanala i novom saradnjom sa suprugom Jovanom.

Ko vas je nagovorio da krenete u avanturu koja se zove film?

- Moj menadžer i kum Bane Obradović pokrenuo je inicijativu da se snimi film o Tomi. Nismo hteli da napravimo samo biografski film, već da damo osvrt na jedno vreme. Toma je fenomen koji obrađujemo.

foto: Marina Lopičić

Projekat "Toma" se snima u Valjevu, a Toma je iz Leskovca. Zašto?

- Film se snima u Valjevu, ne zašto što je to moj grad, već je ekipa odlučila da to bude ovde jer on najviše podseća po arhitekturi na pedesete i rane šezdesete godine. Tešnjar je zadržao taj duh. Nije nam bilo teško tu da napravimo ni Radan kafanu, a ni Dom mladih.

foto: Tamara Trajković

Radite zajedno s Draganom Bjeloglićem, koji vam je rođak. Kako ste to saznali?

- Baba moje majke je Bjelogrlić. Ona mi je govorila: "Sine, Bjela ti je rođak." Kad smo radili prvi put zajedno pre 15 godina, došli smo do toga da je Jovanka, majka moje babe, zaista Bjelogrlić i našli smo tu granu koja nas rođački spaja. Nastavljamo samo saradnju nakon "Ivkove slave" i mogu da kažem da sama priprema traje pet godina. Nije lako obrađivati četiri dekade.

Baš ste našli trenutak?

- Korona nas je sve iznenadila.

foto: Tamara Trajković

Kako se snalazite kao producent?

- Volim što sam inicijator cele priče. Bio sam jedan od saradnika na "Ivkovoj slavi" i delio prava kad je reč o muzici. Radio sam muziku za nekoliko filmova i predstava, pa mi teren nije stran. Pokrenuo sam i tri televizije pre šest meseci. Možda ću zvučati neskromno, ali se dobro snalazim.

Pokrenuli ste televiziju, koja je ozbiljna igračka...

- Televizija mi je bliža od filma. Ne bih rekao da je TV igračka. Morao sam da podignem dva ozbiljnija kredita, što je nezgodno u ovo doba. Verujem u nešto u šta sam krenuo s Manjom Grčić. Dugi niz meseci sam je nagovarao da pređe i radi kod mene. Imamo već dobre reakcije. Za TV je potrebno vreme.

A krediti?

- Ne pitajte me za kredite. Ne žalim se preterano...

foto: Dragana Udovičić

I Jovana vas prati u stopu?

- Ona je deo PR tima. Nekako se bolje osećam kad je ona pored mene. Kad su koncerti u pitanju, ona se više potresa od mene.

Da li će Bane Obradović biti deo filma kao glumac?

- Bane voli da glumi. On je niži rastom, a uloga Kemala Montena je već podeljena. Bane je deo cele priče i zahvaljujući njegovoj upornosti smo napravili nešto što će biti za anale.

Da li ste upoznali Tomu Zdravkovića?

- Video sam ga jednom u Valjevu. Bilo je to na njegovoj oproštajnoj turneji. Sećam se da je stavio minival, što znači da je tada upoznao svoju suprugu Gocu. Prvo što je rekao nije bilo "dobro veče", već: "Ovo što vidite na mojoj glavi je kreacija moje supruge."

foto: Tamara Trajković

Može li Milan Marić da iznese pevački ulogu Tome Zdravkovića?

- Tražili smo glumca koji ima sluha. Tomu Zdravkovića je teško izimitirati. Tomu neće pevati Milan Marić, kao što ni u filmu "Boemska rapsodija" glavni glumac ne peva Fredija Merkjurija. Trudićemo se da dočaramo boju glasa Tome, Silvane, Lepe Lukić, Tozovca, Zorana Kalezića...

Nećemo koristiti originalne snimke, već ćemo sve snimati. Imali smo i dilemu da li to treba da bude pevač ili glumac i da li više da podseća na njega kad glumi ili peva. Izabrali smo glumca i nadam se da će vam se to dopasti.

Kurir