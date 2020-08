PRODUCENTI SE OTIMAJU OKO BIVŠE VOJVOTKINJE: Megan Markl dobija 50 miliona dolara za povratnički DEBI!

Megan Markl (38) planira da se vrati glumi, a producenti se utrkuju u čijem će se projektu prvo pojaviti. Oni tvrde da bi bivša vojvotkinja od Saseksa za povratnički debi mogla da zaradi 50 miliona dolara, piše Miror.

Holivudski reditelj Pol Fig (57) rekao je kako se mnogi trude da sklope posao sa Megan, a na pitanje da li bi je on angažovao za neki svoj film, kao iz topa je odgovorio da bi.

- Dovedite mi je, voleo bih. Mislim da je sjajna, njen sam obožavalac. Britanski menadžer za talente Džonatan Sigmund Šalit rekao je kako bi njen povratak na scenu bio fenomenalan.

- Koju god ulogu da igra, svi će želeti da je vide. Govorimo o 50 miliona dolara. Ljudi će biti fascinirani kada se pojavi. Ako se kojim slučajem vrati u seriju "Suits", to će biti najgledanija serija na svetu - rekao je on za Miror. Šalit veruje da Megan mora pažljivo da odabere ekipu glumaca sa kojima će sarađivati ako želi da uspe u svom povratku. On tvrdi kako ona ima neverovatne sposobnosti kojima može da zadivi filmske producente.

Podsetimo, Megan i Hari su se pre nekoliko meseci odrekli dužnosti koje su vršili kao članovi engleske kraljevske porodice, nakon čega su se preselili u Ameriku. Nedavno su kupili luksuznu kuću u Santa Barbari, a tu lokaciju su odabrali jer je blizu Holivuda. Vila poseduje 18.000 kvadratnih metara i ima 5,4 ari zemlje, bazen, teniski teren, deo za goste i glavnu kuću. Tu se nalazi devet spavaćih soba, 16 kupatila, a platili su je 14,6 miliona dolara.

