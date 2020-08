GLUMICA RODILA ĆERKU, A MUŽ JE POSLE MESEC DANA NAPUSTIO! OLGA OTVORILA DUŠU: Priznao je očinstvo i tada je nastao HAOS!

Olga Pakalović pre šest godina rodila je ćerku Galu, a manje od mesec dana nakon toga morala je da potpiše papire za razvod od dizajnera Samija Bergamana.

S njim je u bila u vezi oko godinu dana, a rastali su se nakon samo pet meseci braka. On se tada vratio u rodni Maroko, a Olga je život sasvim posvetila ćerkici.

"Sve je prvenstveno bila borba, moje sazrevanje i pristupanje praktičnosti u životu. Odlučila sam da posložim stvari, odustajanje nije bilo opcija, svojoj devojčici sam morala da pružim sve da joj ništa ne nedostaje, pa i više do toga da ne oseti tu specifičnost situacije", pričala je 2016. godine Olga, koja je tada navela da s bivšim suprugom više nije u kontaktu.

foto: Printscreen/Youtube

"Galu je video kad se rodila, priznao je očinstvo i od tada je nastao haos. On polaže prava na nju, no ničim od rođenja Gale nije učestovao u njenom životu. Od tada se nije javio, ni rođendanskom čestitkom", otkrila je glumica.

Iako život samohrane majke nije lagan, Olga nikad nije dozvolila da padne u depresiju.

"Sve da je i došla, ja sam joj okrenula glavu. Nisam mogla da padnem u depresiju. Ni onu postporođajnu, ni bilo kakvu. Trebalo je da budem jaka, nije bilo zamene za mene, morala sam da vladam situacijom i budem pribrana zbog svoje devojčice. To me pretvorilo u jednog kontrolora, sad pokušavam da se opustim malo, opet da naučim da se igram sa svojim detetom i sa sobom. To sam zaboravila u pokušaju da si život organizujem da on funkcioniše. Imala sam puno izazovnih situacija kad sam se porodila i neki ljudi oko mene nisu pokazali razumevanje, pa ni Galin otac. Sećam se da sam tada uronila u neki drugi svet u kojem sam se svim silama pokušala da se snađem kako sam najbolje znala i umela, trudila se i sad izranjam iz svega što sam prošla. Sazrela sam, no nikad sebi nisam priznala da sam kroz sve to prošla sama. Zbog toga se sad osećam dobro, zaista dobro", rekla je ona ranije.

foto: Printscreen/Youtube

Kurir.rs/K.Đ/Tportal, Foto:

Kurir