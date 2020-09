GLUMAC OČAJAN! NEMA SINU ZA ŠKOLARINU: Osećam se bedno, nisam želeo da KUKAM, NI DA SE JADAM!

Hrvatski glumac i komičar Zlatan Zuhrić Zuhra, koji je domaćoj publici poznat po uliozi Nagiba u seriji "Lud zbunjen normalan", otkrio je da naišao na probleme sa finansijama zbog čitave situacije sa korona virusom.

Naime, on je istakao da nije želeo da kuka nad svojom sudbinom, ali je priznao da se nalazi u teškoj situaciji jer nema novca sa školarinu sina koji je talentovan za muziku.

“Nisam želeo da kukam ni da se jadam, ali me ovih dana jedna obična životna situacija dovela do toga da progovorim, jer se radi o mom detetu. Moj sin već tri godine uči da svira bubnjeve u "Rock akademiji" i zaista je posvećen muzici. Uz to, od ove godine je maturant u srednjoj grafičkoj i hteo sam da mu i ove godine omogućim nastavak muzičkog obrazovanja”, rekao je Zlatan.

foto: Pritnscreen/youtube/Z1 Televizija

Inače, on je tokom leta odigrao nekoliko predstava, koje su kasnije otkazane zbog novonastale situacije, što je kasnije i uticalo na njegove finansije.

“Na četvrtoj godini, osim individualnih časova, Vjeko je trebao da pohađa i solfeđo i grupno sviranje, pa je to uvećalo školarinu do iznosa od oko 600 evra, što ovog trenutka supruga i ja stvarno nismo u stanju da iskeširamo, jer trenutno živimo samo od njene plate. Budući da moj sin već tri godine pohađa ‘Rock akademiju’ i oduvek smo plaćali na vreme, mislio sam da će mi izaći u susret i omogućiti da platim školarinu u nekoliko rata preko uplatnica, ali sam se prevario”, razočaran je zagrebački gluma".

“Jedva je pronašao termin da nas primi, a onda je usledio novi šok. Objasnio sam mu svoju situaciju, ali nije hteo ni da čuje. Da ne može na rate i gotovo! To me je stvarno naljutilo i razočaralo, a pred sopstvenim sinom sam se osećao bedno. Ne razumem da neko tako olako može da odbije običnu ljudsku molbu i ne shvati moju trenutnu finansijsku situaciju”, zaključio je on.

Kurir.rs/24 sata/I.B.

Kurir