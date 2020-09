GODINU DANA ŽIVEO U VOZU, KASNIJE MU PLATA BILA 210 € I STAN PLAĆAO 200: Andriji kolege pomagale da PREŽIVI! Ispričao ŠOK DETALJE

Andrija Milošević važi za jednog od najpoznatijih komičara, ali nikada nije krio da njegov put ka uspehu nije bio ni malo lak.

Glumac se osvrnuo na svoje početke i otkrio da je već sa 16 godina upisao glumačku akademiju u Crnoj Gori.

"Sad mi kažu ti si oduvek bio takav, ali ja se iskreno ne sećam. Znam samo da pred prijemni na Akademiji nisam znao ništa o glumi, spremio sam na brzinu Njegoša i još dve pesme i to je bilo to. Ali sam znao da želim tome da se posvetim i to me je vodilo", ispričao je Andrija i dodao da je tajna za uspeh u tome da budeš prizeman, ali da veruješ u svoje snove:

"Nikada nisam poleteo, nikada nisam gledao nekog sa nepoštovanjem ili prišao nekome bez poštovanja. To je moje vaspitanje koje nosim iz kuće. Dešavale su mi se loše stvari ali nikada nisam osetio ogorčenje zbog toga, naravno pogađale su me, ali nisam dao da moji kompleksi preovladaju. Ne treba da nam u životu ljudi skučenog uma budu prepreka, već treba da idete dalje stalno, onako kako vi osećate i zamišljate."

On se osvrnuo i na to koliko mu je bilo teško kada se preselio u Beograd, s obzriom na to da je bio mlad glumac koji nije imao veliku platu i tek je gradio svoju karijeru.

"Svetozar Cvetković me je pozvao u Atelje 212 da dođem i to je za mene bio neverovatan trenutak. Sećam se da sam dobio ospice po licu od uzbuđenja, nisam mogao da verujem da ja pripadam tu, kada sam ugledao scenu zbog onih lampica na podu delovalo mi je kao da sam u nekom svemirskom brodu. Ti počeci u Beogradu ma koliko su mi bili teški i bez para, ipak su bili srećni. Pomagale su mi kolege i prijatelji. Jezda mi je spremao doručak, Goran Jevtić mi je nalazio neke poslove, ali tada kada mi je uslovno rečeno finansijski bilo najteže ja sam ipak bio srećan. Živeo sam u vozu godinu dana, jer sam svaki dan putovao Beograd-Crna Gora, da odgiram predstave. Zato sam i došao na ideju da sam produciram predstavu, to je sve proizišlo iz muke. Za prvu predstavu "Samo za tvoje uši" pozajmio sam pare, jer sam tada plaćao stan 200 evra, a plata mi je bila 210 evra", rekao je u emisiji "Preživeli" na K1.

Nakon toga Andrija je uložio ogroman trud i sredstva za režiranje predstave "Pevaj brate" sa kojom je punio sale širom Balkana i uspeo da postane jedan od najpoznatijih komičara u regionu.

