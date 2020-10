U SPORT SAM SE ZALJUBIO UZ BRATA! Novo lice Kurir televizije Nikola Klajić spletom čudnih okolnosti završio ispred kamera!

Novinar Nikola Klajić poslednjih meseci gledaoce Kurir televizije informiše o najvažnijim sportskim događajima i rezultatima. On zajedno s kolegom Slavišom Veselinovićem svakog dana priprema emisiju "Sportski pregled", a za TV Ekran otkriva ko je krivac što se zaljubio u novinarstvo i šta je za njega sportski događaj pomalo čudne 2020. godine.

Šta je bilo presudno da dođete na Kurir televiziju?

- Desilo se to totalno neplanski zahvaljujući mom kolegi, a pre svega dobrom prijatelju Stefanu Stankoviću, koji vodi "Vesti" i "Dnevnik". On me je preporučio kao sportskog novinara, iako pre toga nikada nisam imao dodira s kamerama i ovim poslom. Potpuno nenadano, to se ispostavilo kao veoma dobra ideja i od tog trenutka moj život se potpuno promenio. Uz brata, koji je bio fudbalski golman, a kasnije i sudija, zavoleo sam sve što ima veze sa sportom. Uz fudbalske simulacije na konzoli uvek sam voleo da komentarišem igru, a i drugari su to tražili od mene. Samim tim nekako se stvorila ljubav prema ovom poslu.

foto: Tamara Trajković

Imate li uzore i ko vam je najviše pomogao od starijih kolega?

- Nisam neko ko sebi pravi uzore ili idole, ali se svakako divim svim starijim kolegama jer njihovo iskustvo i znanje definitivno su pokazatelji kvaliteta i trajanja toliki niz godina. Jedan od njih je Slaviša Veselinović, moj kolega, koji me je uputio u svet sportskog novinarstva i kome sam takođe veoma zahvalan.

Koja vest je ove nedelje udarna u Sportskoj redakciji Kurir televizije?

- Svakako da je to izdanje Nikole Jokića u plej-ofu NBA lige. Naravno, isto tako moram da izdvojim i učešće naših fudbalskih klubova u Evropi i naravno Novaka Đokovića.

foto: EPA/JULIEN DE ROSA

Da li emotivno doživljavate rezultate naših sportista?

- Veoma. Uživanje je gledati naša dva Džokera, Jokića i Đokovića. Pomno pratim naše tenisere i njihove uspehe. Mi smo zemlja sporta i mesto nam je u samom vrhu.

Šta je obeležilo sportsku 2020. godinu?

- Za mene lično, to bi bilo Liverpulovo osvajanje Premijer lige posle tri decenije. Jirgen Klop je stvorio mašineriju. Moram uz to dodati i Novakove uspehe. Neverovatno je šta on radi na terenu.

Ima li šanse da Nole uzme Rolan Garos?

- Naravno. Nole je broj jedan s razlogom. To što on radi u tenisu je neponovljivo.

foto: Tamara Trajković

Koji lapsus koji ste napravili rado prepričavate?

- Iskreno, nije ih bilo. Kratko sam u ovom poslu da bih već napravio neki veći lapsus. Dešavaju se sitne greške, to je sasvim normalno. Ljudski je grešiti i takve stvari znaju da budu simpatične gledaocima.

Ko je Nikola Klajić privatno?

- Osoba koja dosta voli da radi na sebi, kako mentalno, tako i fizički. Volim da čitam, slušam muziku, igram video-igre i da treniram. Srećan sam što me mnogo stvari interesuje i što svaki sekund slobodnog vremena kvalitetno iskoristim. Takođe, noćni život je nešto u šta se veoma često upuštam, kad god mi to vreme dozvoli.

Kurir/ Ljubomir Radanov, foto: Tamara Trajković

Kurir