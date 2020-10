PADOBRANCI! KIKI PILOTI I GORAN KARAN ZAJEDNO SLUŽILI VOJSKU U NIŠU! Evo kako pamte dane u sastavu 63. padobranske brigade!

Zoran Kiki Lesendrić i Goran Karan, osim toga što su dugogodišnje kolege sa estrade, dele i zajedničko iskustvo služenja vojnog roka u 63. padobranskoj brigadi.

Bilo je to 1983. godine u Nišu. Frontmen Pilota za Kurir se prisetio vojničkih dana i podelio sa nama svoje sećanje na vreme provedeno u elitnoj jedinici. - U januaru '83. sam otišao u vojsku. Imam samo najlepša sećanja, tada sam bio panker. Vojska me naučila kako se živi drugačije, jer sam ja tada bio mlad, imao sam 22 godine. Tamo sam stekao prijatelje iz svih krajeva Jugoslavije, od Pule do Skoplja, i ostao sam sa svima u kontaktu. Ja sam u to vreme već bio aktivan na muzičkoj sceni, sa Pilotima sam imao dva albuma - rekao nam je Kiki i otkrio da je s njim na služenju vojnog roka bio i njegov kolega iz Hrvatske.

- Za nešto više od 15 meseci, koliko sam proveo u vojsci, imao sam 34 skoka padobranom. Goran Karan je bio sa mnom u vojsci, tada je svirao u grupi Epicentar, zajedno smo izlazili u grad. To je bio dobar deo naših života, današnji klinci ne znaju šta propuštaju - prisetio se Lesendrić.

Karan je pre nekoliko godina, kada je imao koncert u Nišu, pričao o svom iskustvu iz vojske. - Bio sam pevač u vojnom orkestru, to jest bendu. Nekoliko meseci je u tom istom orkestru svirao Nino Hrastek, tadašnji član Prljavog kazališta, bubanj je svirao Zoran Ukić, a poslednjih pet meseci vojnog roka bendu se pridružio i Kiki Lesendrić - kazao je hrvatski pevač.

