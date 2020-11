OVO JE BILA JEDNA PREDSTAVA GDE SMO ZAJEDNO IGRALI! Glumci u ŠOKU, opraštaju se od Bekjareva

Glumac Ivan Bekjarev preminuo je danas u 74. godini.

Vest o njeovoj smrti podelio je glumac Saša Joksimović na svom Instagramu, gde se i oprostio od profesora glumce.

"Svemu si me naučio, moj si drugi otac bio. Sećam se kad sam te upoznao dragi profesore, 1999. na Akademiji u petici. Onaj vrisak ti se dopao, sećam se... A trebalo je da radimo sad i predstavu... Trebalo je. Mnogo sam tužan. Hvala ti za sve, profesore", napisao je on.

Glumica Gorica Popović takođe se oglasila tužnim povodom.

"U šoku sam zbog Ivana. U februaru smo igrali “Koferce” u Madlenijanumu. Prosto ne mogu da verujem, znala sam da nije dobro, strašno mi je žao. Znam ga mnogo godina i često smo nastupali zajedno u nekim programima. Ovo je bila jedina predstava gde smo zajedno igrali. Strašno mi je žao. Jedan dobar glumac, čovek prepun energije, prepun glumačkog šarma! Jako mi je žao!", rekla je ona za Kurir.

Branislav Lečić istakao je da mu je veoma žao zbog smrti kolege.

"Očigledno smo svedoci da glumci iz godine u godinu i to jako poznati u celom bivšem prostoru Jugoslavije odlaze, a jedan od njih je i Bejkarev. Nekad se desi da to jedno drugo preklopi što je za mene strašno, jer ih ja jako dugo znam. Sa nekima sam i igrao, a nekima sam se i divio na sceni kada sam i ja počinjao. Treba napomenuti još jednu stvar - da je Bekjarev bio i pedagog i da je predavao glumu svojevremeno dok je bio u punoj snazi. Na taj način je isto ostavio traga u svom umetničkom radu. Za glumce je uobičajeno da budu aktivni do skoro svoje smrti. U tom smislu glumci nemaju penziju, rade stalno i jedan od njih je svakako i Bekjarev. Baš mi je žao što je otišao, baš onako ste me iznenadili i sa tugom primam sve to", rekao nam je glumac.

Glumica Iva Štrljić oprostila se od kolege i profesora na svom Instagramu sledećim rečima:

"Dragi moj profesore, hvala za sve. Zauvek će mi nedostajati naši razgovori, tvoja podrška, ključni savet u svakom teškom trenutku, to što si uvek umeo da budeš, pre svega prijatelj i pre svega čovek. Hvala što si verovao u svoju klasu, učio nas i bodrio. Ne postoji tako velika i snažna reč kojom mogu da opišem ovaj nedostatak. Zauvek tužna što više neću moći da popijem kafu sa tobom i zauvek srećna što si mi baš ti Beki, bio profesor i drug. Nisi nas napustio. Uvek ćeš biti tu", napisala je ona.

