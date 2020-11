VELIKI ČOVEK! VOJA BRAJOVIĆ O KOLEGI: Mustafa Nadarević je hteo decu da mi skloni tokom bombardovanja! BIO MI JE KAO BRAT!

Mustafa Nadarević nikad nije bio zvezda na onaj način na koji su to Boris Dvornik ili Rade Šerbedžija, ali, kako za Kurir kaže njegov kolega Irfan Mensur, bio je najbolji.

- On je bio glumac iznad svih nas koji smo se pojavili na sceni. Mustafu sam gledao više puta u pozorištu kao sjajnog Dunda Maroja. Radio je stvari i pronalazio rešenja kakva ne očekuješ od glumca - priseća se Mensur.

foto: Ana Paunković

Irfan je ponosan što je imao priliku da deli kadar s kolegom.

- Radili smo zajedno seriju "Priče iz fabrike" i film "Mirus dunja", gde mi je igrao starijeg brata. Kad si s njim u kadru, ne osetiš da stvara, to je tek izlazilo na videlo kad bi se prikazao film. Bio je drag čovek i vrlo otvoren i posvećen poslu. Umeo je da se druži. Bio je duhovit i voleo meraklijski da pije, što je važno u životu. Sećam se posebno jedne prilike kad je došao iz Zagreba na dodelu Dobričinog prstena Voji Brajoviću. Bio je potresen celim događajem, a priznanje je doživeo i kao svoju nagradu i nagradu za celu jednu generaciju - iskren je Mensur.

foto: Dragana Udovičić

U filmskom i pozorišnom opusu Mustafe Nadarevića dominiraju uloge intelektualaca. On nije želeo ni hteo da igra heroje i ljubavnike. Bio je glumac sjajne transformacije. Bio je najbolji u ulogama raspolućenih, slabih i faličnih likova, ali i likova koji iza bezopasne fasade kriju (samo) destrukciju i mrak. Nakon rata u Srbiji je sarađivao s pokojnim rediteljem Goranom Paskaljevićem na filmu "Kad svane dan".

foto: Marina Lopičić

I Voja Brajović potvrđuje reči svog kuma Irfana.

- Mustafa i ja smo imali odnos kao braća. Kad je bilo bombardovanje, zvao me je svake nedelje da pita šta nam treba i nudio se da sačeka moju decu na granici. Rekao mi je da se čuvam i da ne izgubim glavu. To neću stići da mu vratim. Hvala je malo za to - objašnjava Brajović.

Bard srpskog glumišta smatra da Mustafu Nadarevića čine velikim njegove pozorišne uloge.

- Mustafa je glumac koji je postavljao visoko lestvice u svim žanrovima koje igra, od komedije, tragedije od drame, bilo da je igrao Šekspira, Držića bilo Krležu. Njegov odlazak je nenadoknadiv gubitak i ponosni smo što smo ga imali - zaključuje Brajović.

foto: Dado Đilas

I najveći naš živi dramski pisac Dušan Kovačević imao je priliku da sarađuje s Nadarevićem.

- Mustafa je bio jedan od najdarovitijih glumaca bivše Jugoslavije. Igrao je repertoar od klasične drame do komedije. Igrao je u svih žanrovima i ne zna se u kojem je bio bolji. On je imao tu nesreću i zlu sudbinu da tokom devedesetih godina menja mesta boravka, živi od grada do grada i od pozorišta od pozorišta. Žao mi je što nas je napustio. On spada u dobre ljudi s velikim darom. Odigrao je više od 200 izvođenja mog "Balkanskog špijuna". To je bio naš možda i poslednji susret, kad sam video koliko je darovit - poručio je Kovačević.

Poznati glumac Mustafa Nadarević preminuo je u nedelju u 78. godini posle duge i teške bolesti. Između ostalog, igrao je u filmovima "Otac na službenom putu", "Već viđeno", "Gluvi barut", "Savršeni krug", "Ničija zemlja", "Duga mračna noć" i "Nafaka". Živeo je i radio u mnogim gradovima bivše Jugoslavije, a najveći deo života proveo je u Zagrebu. Mustafa će po sopstvenoj želji biti sahranjen u krugu porodice.

foto: Dragana Udovičić

Vlasta Velisavljević: Tekst je čitao s puškica I Vlasta Velisavljević radio je na nekoliko projekata s Nadarevićem, a posebno pamti snimanje serije "Lud, zbunjen, normalan", gde je njegov partner igrao čuvenog Izeta. - Zvali smo ga Muja. Jednom prilikom me je na snimanju serije "Lud, zbunjen, normalan" pitao: "Ti ceo tekst govoriš napamet i učiš?" On nije mogao da pamti sve replike, a već tada je bio ozbiljno bolestan. Pisali su mu tekst po tablama. Ceo studio je bio oblepljen puškicama - priseća se Vlasta za Kurir.

Kurir