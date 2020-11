ZVANIČNO SAOPŠTENJE MESEC DANA OD SMRTI ŠONA KONERIJA: Evo kako je glumac preminuo, a reči njegove supruge će vam naterati SUZE

Šon Koneri preminuo je 31. oktobra 2020. u svom domu na Bahamima, a sada se zna i kako je glumac umro.

Kako se navodi, Šon je preminuo u snu, a kao uzrok smrti navedena je upala pluća, zatajenje disajnih puteva, starost i fibrilacija atrija - nepravilan rad srca.

"Takav život nije bio za njega. Nije se mogao izražavati u poslednje vreme. Barem je umro u snu, bilo je jako mirno. Bila sam uz njega sve vreme i samo je kliznuo u san. Tako je i želeo da bude", rekla je Šonova supruga Mišelin.

Mišelin se pohvalila da je imala prelep život pored pokojnog supruga, te istakla da je on bio muškarac na koga mnogi mogu da se ugledaju.

"On je bio predivan čovek i imali smo sjajan zajednički život. On je bio muškarac na kojeg se drugi mogu ugledati. Biće mi teško bez njega, znam to. Ali, svesna sam toga da nismo mogli trajati večno", rekla je ona.

Od slavnog Bonda oprostili su se brojni glumci, političari i slavne ličnosti, a svi se slažu kako je on bio jedan od najlegendarnijih glumaca, a počast mu je odao i aktuelni Džejms Bond - Danijel Krejg.

