IMALA JE VRELE SCENE SA MIMOM KARADŽIĆEM, A SADA JE PROGOVORILA O TOME! Rodbina je osuđivala, a evo šta joj je OTAC rekao!

Poznata crnogorska glumica Milena Marić, koju smo upoznali i zavoleli kao beskrupuloznu i beskompromisnu Linu u seriji „Budva na pjenu od mora“, otkrila je danas da isprva uopšte nije bilo planirano da u ovoj seriji igra. Ona je, naime, bila producent.

- Kada me je ekipa ugledala, na čelu sa Mimom, svi su rekli: Ti si Lina. Ja sam im zbunjeno govorila: Ne, ja sam Milena, ali oni su nastavljali da me zovu Lina. I tako je došlo do toga, da iako sam bila prodsucent serije, i zaigram u njoj. U tom trenutku bila sam u životnoj formi! Pripremala sam se za prvenstvo Crne Gore u kik boksu. Sport je oduvek moja opsesija. Međutim, kada mi je jedna Bosanka razbila usnu, shvatila sam da nisam spremna za takmičenje i odustala sam. Poslednjih godina ne bavim se tim sportom, otkako sam dobila decu, ali sada forsiram sina da počne da trenira. Sport je ostao moja pasija i velika ljubav – otkrila je Milena u emisiji „Kec na jedanaest“ na K1 televiziji.

Zbog škakljivih scena u seriji Milena je, kako se prisetila, imala problema i sa nerazumevanjem okoline.

- Sećam se da me je otac pozvao posle jedne od slobodnijih scena u seriji i kazao mi: Samo da si mi rekla da ne gledam, sve bi bilo u redu. Sećam se i poruka koje su mi stizale od rodbine, i meni i mojima, u fazonu „Jadni njeni roditelji“. Ja inače nisam ni bila svesna koliko je serija ovde bila gledana i popularna jer sam u trenutku dok se emitovala bila učesnik „Survivor-a“, van civilizacije. Tek kada sam došla u Beograd i prošetala gradom čula sam kako svi govore: Eno je Lina, i tada shvatila šta se dešava – otkrila je Milena Aleksandri i Bošku.

Milena je već nekoliko godina dizajner garderobe i tašni na koje je veoma ponosna jer su ručno rađene i unikatne, i kaže da je gluma sada sporedna jer su joj deca još uvek mala i potrebna im je njena puna pažnja i posvećenost.

