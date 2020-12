TUŽNA SAM, ALI NE MOGU DA SE PREPUSTIM OČAJU! Pevačica pobedila TEŠKU bolest, a sada joj život zadao NOVI UDARAC!

Iako se ne može reći da Kajli Minog nije bila baš popularna, posebno 2000-ih kada je objavila pesmu "Can't Get Iou Out Of Mi Head" koja se skoro svakodnevno emitovala na MTV-u, mnogi njeni fanovi i dalje misle da je ona potcenjena. Naime, Minog je dugo u centru pažnje, najviše zbog svog izgleda. Menadžeri i izdavačke kuće nisu imali problema da je promovišu kao seksi džepnu Veneru. Kada se 2000. godine vratila pop muzici i objavila singl "Spinning Around", mediji nisu prestajali da pišu o njenoj zadnjici u minijaturnim zlatnim šortsevima.

Ali izgled i pevanje nisu jedini talenti ove legendarne muzičarke. Karijeru je započela kao dete, a prvi put je primećena u popularnoj sapunici "Neighbours" koja se prikazivala u Australiji i Velikoj Britaniji od 1986. do 1988. godine. Čim se završila snimanje serije, Kajli je odlučila da se posveti muzici. Prvi album koji je snimila izašao je pod jednostavnim nazivom "Kylie".

Nažalost, godinu dana kasnije, počele su loše vesti. Pevačica je pronašla kvržicu na dojci, ali lekari su je uverili da je sve u redu. Imala je samo 36 godina i do tada nije imala većih zdravstvenih tegoba. Ipak, potražila je drugo mišljenje i dijagnoza raka dojke bila je potvrđena.

"Sećam se da sam saznala dijagnozu, ali to još niko na svetu nije znao. Razgovarala sam sa bratom i tadašnjim dečkom u lekarskoj ordinaciji. Svi smo bili u neverici i odlučili smo da odemo na kafu. Konobar nas je pozdravio tipičnim: 'Hej, kako si danas?'. Svi smo mu nekako odgovorili da smo dobro i zahvalili mu se na pitanju kao da smo roboti. U to vreme sam mislila da stvarno ne mora da zna kroz šta neko prolazi. Ali sam pomislila i da će ista osoba sutra otvoriti novine i reći: 'O, Bože, bila je ovde juče, a mi nismo znali ...'", rekla je Kajli u nedavnom intervjuu.

Dijagnozu je pratila operacija, a kasnije i hemioterapija. U februaru 2006. objavila je pobedu nad teškom bolešću. Cela situacija potpuno je promenila njen pogled na život. "To je velika promena. Pre i posle", rekla je Minog i dodala: "Sada, s obzirom na situaciju sa koronavirusom u svetu, mnogi kažu da je ovo 'nova normalnost', ali mislim da nakon što uspete da pobedite rak ili neku drugu bolest koja može da vam promeni život , samo morate da se prilagodite. Život je niz izazova i morate da težite da iskusite što više dobrih stvari. Trenutno zaista osećam da se život sastoji od trenutaka, a ima mnogo trenutaka koji su dobri i treba da ih proslavljamo, jer ćete iskusiti i dobre i loše".

Jedna od gorih stvari koja joj se dogodila, kako tvrdi, posledica je toga što je rak imala tako mlada, a to je da ne može da ima decu. Kajli sada ima 52 godine, a do dijagnoze nije imala dece.

"Svi kažu da postoje opcije, ali nisam sigurna. Sada sam u pedesetima i imam malo drugačiji pogled na život. Ne mogu da kažem, da mi nije žao i naravno da sam tužna, ali ne mogu da se prepustim očaju. Naravno da se pitam kako bi bilo da imam decu ili da sad nekim čudom zatrudnim. Ne znam da li bih uopšte mogla da se snađem", otkrila je.

