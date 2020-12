PAMELA ANDERSON ODUŠEVILA OBJAVOM NA ĆIRILICI: Evo zbog čega je morala da se obrati SRBIMA! Napravila pometnju na mrežama (FOTO)

Pamela Anderson objavila je na društvenim mrežama jedan post i to na ćirilici, što je njene fanove u Srbiji oduševilo.

Glumica i bivša Plejboj zečica bila je ikona devedesetih, a sada je ponosna na sve što je postigla tokom karijere.

"Voždovačka galerija", napisala je na Tviteru.

Inače, "Voždovačka galerija" organizuje u periodu od 8. do 25. decembra izložbu posvećenu upravo Pameli. Izložba će biti održavana u Umetničkom prostoru "U10" u Beogradu, a iza ove izložbe stoje autorke Milica Mijajlović i Nuše Hervans.

Projekat nosi naziv "I turn boobs into trees and whales and oceans (engl. Pretvaram grudi u drveće, kitove i okeane)" i otvorena je isključivo za individualne posete. Naziv izložbe inspirisan je čuvenom rečenicom Pamele Anderson iz 1995. godine, kada je organizaciji PETA poručila: "Zaista bih volela da skrenem pažnju na važnije stvari od mojih grudi i mojih momaka. Možemo li da se udružimo? Bila sam ljubitelj životinja i član PETE od kad sam bila dete i slala sitan novac kao prilog, i oduvek sam želela da budem više uključena. Molim Vas, iskoristite me."

I autorke izložbe podsećaju na ovu Pamelinu rečenicu, inspirisane najvećom tabloidnom zvezdom tadašnjice koja je rešila da svoje telo proda - ali pod njenim uslovima. Uslovi su bili da, dok njene slike, priče, silikoni, kosa, tetovaže i ljubavnici cirkulišu internetom i štampom, ona ima priliku da govori o stvarima do kojih joj je stalo, što je ukratko bilo - spasite planetu.

