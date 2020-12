NERVIRA ME BEZOBRAZLUK, LAŽ I FOLIRANJE: Miloš Biković otvorio dušu uživo u programu, a progovorio i o KORONI!

Miloš Biković govorio je o korona virusu koji je nedavno preležao, o popularnosti, kao i o karijeri u Srbiji i Rusiji.

Glumac je preležao korona virus sa lakšim simptomima.

"Osećam i dalje zamor, neobičan je virus. Ali nije ostavio neke veće posledice za sada", rekao je Biković.

Miloš je prethodnih dana izglasan za najpopularnijeg glumca u Rusiji, te je prokomentarisao ovo laskavo priznanje.

"Meni to govori da je to neki kontakt koji sam ostvario sa ruskom publikom. Nije uvek popularnost merilo kvaliteta, ali govori o nekom kontaktu s publikom koji je u ovom slučaju očigledno uspešan i nadam se da ću uspeti da to iskoristim. Popularnost nije zanemarljiva, glumac treba da bude popularan, ali da to iskoristi da pošalje neku poruku, da je "prokrijumčari", da dok je gledaocu zabavno uz to pošalje i neku poruku", iskren je bio glumac u "Jutru" na Prvoj televiziji.

Biković je zatim otkrio šta može najviše da ga iznervira.

"Iznervira me primitivizam, neprofesionalnost, bezobrazluk, laž, foliranje. Kako da se borim protiv tuđih mana, to ne može, ja se borim protiv svojih" rekao je Miloš, a usledilo je pitanje voditeljke šta on smatra svojim manama, i konstatacija da njegovi obožavaoci smatraju da ih nema.

"Kako nemam mane, samo ja ne dolazim na televiziju da pričam o svojim manama, za to postoji mesto, ali naravno da ih imam", odgovorio je u svom stilu i kroz smeh Biković.

Miloš već godinama sa velikim uspehom paralelno gradi karijeru u Srbiji i u Rusiji.

"U Rusiji se osećam kao u drugoj kući, ali u Srbiju se vraćam da radim jer me vuče da radim u svojoj zemlji, ja sam ponikao u ovoj kulturi i želim da radim u svojoj zemlji. Inače, iz nekih drugih razloga, pa i finansijskih, nemam potrebe za tim, ja mogu da radim samo u Rusiji jer je veće tržište. Ali želim da radim i u Srbiji", objasnio je glumac.

