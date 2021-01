UZELA SAM TELEVIZOR IZ KONTEJNERA I ODNELA GA KUĆI! Glumica šokirala sve PRIZNANJEM, a ono što je usledilo niko nije očekivao!

Glumica Anja Mit bez blama je ispričala šta je to najluđe što je učinila sa kolegom i najboljim drugom Dušanom Kaličaninom, a mnogi će se verovatno iznenaditi.

Naime, Anja je rekla kako ju je Dušan nagovorio da iz kontejnera izvade televizor, koji su potom odneli kući i - radio je.

- Dušan Kaličanin je moj najbolji prijatelj, i moj najluđi prijatelj, i jedan od najiskrenijih prijatelja. I hvala ti Dule što si tu, stvarno. Ma Dušan i ja imamo dogodovštinu kako izađemo iz kuće, ili kako se čujemo na telefon. Počevši od uzimanja televizora ispred kontejnera, koji je on našao - počela je Anja.

- Video je televizor, i reko je "jaoj sele", tako se zovemo sele, "vidi televizor"! Reko Dušane, da taj televizor radi, taj čovek ga ne bi izbacio na ulicu. Kaže "možda je to neki dobri čovek koji ima više novca pa je sebi kupio bolji, pa sada da nekog usreći". I ja nasednem na to! Ja zovem taksi, mi pakujemo tu plazmu u taksi, dolazimo - televizor radi. Tako da, to je osoba od koje treba mnogo naučiti, eto - kazala je Mitova.

Podsetimo, Anja je donedavno bila u vezi sa Nikolom Konstantinovićem, bivšim dečkom voditeljke Dušice Jakovljević.

- Privatni život trpi jako i morate dobro da se organizujete za svoje trenutke što mi nije padalo teško. Međutim, imala sam malo vremena za drage ljude, uz svu dobru organizaciju, jer dan ne traje onoliko koliko mi treba. Na moju sreću, imam divne, tolerantne ljude oko sebe koji razumeju moj posao i ne zameraju mi što nisam sa njima češće i duže - ispričala je Anja.

