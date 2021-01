MILENA BOŽIĆ, ZVEZDA SERIJE KLAN, ZA KURIR: Stevo Žigon je krivac što sam zavolela glumu!

Milena Božić još jedno je novo lice u seriji "Klan", koja se emituje na Superstar TV i RTS. Mlada glumica u razgovoru za Kurir otkriva kako se spremala za ulogu Juce i kako se zaljubila u glumu.

Kako ste postali deo "Klana", nove serije "Fajerflaj produkcije", i šta radi žena u jednoj muškoj priči?

- Žena je u ovakvoj podeli nanjušila moć i neosetno postala deo klana. Ona je naučila da koristi sve dobrobiti moći. Juca vešto posmatra, iz prikrajka, uživa snagu koja joj je data, koristeći muške poslove za svoje sopstvene porive i želje. Lagodan, konformistički uređen život, u kome ona naizgled neće imati mnogo uloga.

Šta ste pomislili kad ste pročitali scenario, ko je Juca? - Prva pomisao je bila da je u pitanju jedna naivna, ali u srži opaka i promućurna žena. Utisak je bio da su nju u svakom trenutku nadvladali strast i nešto životinjsko, iracionalno. Uzbudljiv mi je bio proces upoznavanja njene ogromne želje za moći i način prikazivanja iste.

Društvene mreže već bruje o vašim ljubavnim scenama. Da li vam je to bilo najteže?

- Nije mi bilo zahtevno da snimam ljubavne scene. Te scene su neodvojiv deo scenarija i života na kraju, nema tu nikakve mistifikacije. Zahtevne su koliko i bilo koja druga scena. Oko vas je stotinu ljudi, znaju da je nešto škakljivo u pitanju, pa se celokupna pažnja usmeri na tu jednu tačku, a sve je iluzija. Mene takve stvari najviše zabavljaju. Kada smo snimali scenu u liftu, bilo je jako tesno, u taj lift smo mogli da stanemo samo Aca, Bane, Vlada snimatelj i ja, tako da za veću intimu nije bilo prostora, a moj najveći problem je bio kako da ubodem dugme "stop" i zaustavim lift.

Kako ste se zaljubili u glumu i na koji način je za to kriv Stevo Žigon i njegov "Galeb"?

- Krivi su i Stevo Žigon, i Čehov, i moja mama. Te večeri se sve steklo u jedno. Ni sada ne bih umela racionalno da objasnim, ali sam sa uživanjem gledala tu predstavu. Sećam se purpurnog somota, zlatnih svodova i energije glumaca i galeba, te rečenice koju sam neprekidno ponavljala kod kuće. Nakon te predstave sam počela amaterski da se bavim glumom, a kasnije imala sreću da sa tom dramom i diplomiram, što je bilo neobično dirljivo.

Kakvi su vam planovi za 2021. godinu?

- U 2021. sebi želim još uloga, mudro napisanih, uloga čiji će me sadržaj inspirisati, kao što je bio slučaj sa "Klanom". Želim sebi saradnju s britkim, inspirativnim i hrabrim rediteljima. I mnogo kastinga, za početak, da oni ne budu više incident! Zapravo sebi želim rad u svakom smislu, a mislim da ću umeti da razlučim šta je ono pravo za mene. Ljubomir Radanov

Ženska pitanja

Da li si rukovala vatrenim oružjem

Šta vas drugarice najčešće pitaju o "Klanu"?

- Pitaju me kako su se snimale scene pucanja, obijanja kola, paljenja, a na to nažalost nisam imala odgovor. Pitale su me i da li mi je bilo hladno i jesam li rukovala vatrenim oružjem.