DANAS JE NAJPLAĆENIJI GLUMAC, A NEKADA JE BIO BESKUĆNIK! Dvejn Džonson ODUŽIO se čoveku koji ga je spasio BEDE i rasplakao sve!

Glumac Dvejn Džonson danas je jedan od najuspešnijih i najplaćenijih glumaca, ali u detinjstvu i tinejdžerskim danima bio je ekstremno sirmašan, čak je u jednom periodu bio i beskućnik.

Međutim, jedno dobro delo koje je čovek po imenu Bruno u najtežem periodu uradio za slavnog glumca, Dvejn ne može za života da zaboravi. Upravo iz tog razloga, slavni “The Rock” je svom dugogodišnjem prijatelju priredio predivno iznenađenje i kupio mu auto vredan 30.000 dolara. Dvejn je na Instagramu objavio snimak na kome se može videti kako razgovara sa Brunom o tome kako ga je primio u svoj dom kad nije imao kuda. No, ovaj brižan čovek je Džonsonu kupio i auto kada je imao samo 15 godina, a glumac je sada našao način kako da se oduži.

- Ne mogu ti dovoljno zahvaliti na onome što si učinio kad sam imao 15 godina. Imao si puno pravo da kažeš da ne znaš tog klinca i ne želiš da živiš s njim, ali ipak si me primio. Bruno, puno mi to znači jer mi je to promenilo život. Volim te i zahvalan sam. Hvala ti što si mi kupio prvi auto, a sad imam priliku da ti kažem - ovo je tvoj novi auto - rekao je Džonson zatečenom čoveku.

Bruno je i zaplakao kada ga je Dvejn smestio u njegov novi auto.

- Nikad niko za mene nije učinio ovako nešto. Volim te - rekao je glumcu.

- I ja tebe volim - odgovorio mu je “The Rock”.

Podsetimo, u 2020. godini Džonson je po Forbsovoj listi proglašen najplaćenijim glumce, koji je zaradio za godinu dana čak 87,5 miliona dolara. Najveći deo ove sume zauzima zarada od filma “Red Notice” – 23,5 miliona dolara.

