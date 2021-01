NAJBOLJI PRIJATELJ MIRE FURLAN OTKRIO KAKVI SU BILI NJENI POSLEDNJI DANI: Muž Goran bio joj je glavni oslonac, umetnik kao i ONA

Mira Furlan preminula je nakon teške bolesti. Poslednje godine života provela je u Americi, gde je glumila u seriji "Babilon 5".

Scenarista serije Džo Strazinski oglasio se nakon njene smrti i opisao kako je izgledala njihova saradnja.

foto: Youtube printscreeen

"Kada je Mira Furlan došla na audiciju za seriju, u njenoj domovini Jugoslaviji bilo je mnogo previranja i proces podele među državama. Na našem prvom susretu, pričali smo o njenom životu i radu i saznao sam da je bila deo pozorišne grupe koja je prelazila granice u ratno vreme, uprkos pretnjama koje su stizale sa obe strane. Kada sam izrazio divljenje tome što je radila, samo je odmahnula i rekla: 'Šta je najgore što je moglo da se desi? Da, mogli su da me ubiju, pa šta?' Umetnost ne sme da ima granice", izjavio je, pa dodao:

foto: Profimedia

"Samo nekoliko ljudi znalo je tu njenu stranu, neustrašivost kojom se borila za svoju umetnosti. Ona je sve te osobine unela u lik koji je glumila u seriji, a ja sam zauzvrat pokušao da joj napisem tekst kojim bi ona indirektno komentarisala ono što se dešavalo u njenoj zemlji. Verovatno sam to radio dobro jer se jednoga dana pojavila i upitala me: 'Koliko dugo si ti živeo u Jugoslaviji?' Njen muž Goran bio je njen glavni oslonac. On je jedan divan umetnik kao i Mira, i to ih je činilo idealnim parom i skoro nikada nisam video dvoje ljudi koji su toliko značili jedno drugom. Znali smo već neko vreme da je njeno zdravlje narušeno, ali smo se svi nadali da će biti bolje. Tada je stigao poziv od njenog kolege iz serije, Pitera Džurasika."

"Želeo sam da znaš da Goran dovodi Miru kući iz bolnice, rekao je. Misliš, dovodi je kući jer joj je bolje?, upitao sam. 'Dovodi je kući, Džo', rekao je i ja sam iz njegovog glasa shvatio o čemu se radi. Kao porodica, sklopili smo zavet i počeli čekanje, koje se sada završilo. Mira je bila dobra žena, veoma talentovana glumica i prijateljica i svi iz ekipe su slomljeni nakon ove vesti. Ako ste ljubitelj njegog dela, oživite one posebne trenutke kada je ona svojom umetnošću uzdrmala nebesa, za svakog glumca to je najbolje priznanje. Koliko god je ovo vreme za tugu, toliko je i za slavu njene hrabrosti. Sve naše misli sada su pune uspomena koje ostavila za sobom", napisao je on.

foto: Dragana Udovičić

Kurir.rs/K.Đ/Informer

Kurir