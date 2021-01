DARI IZ JASENOVCA SUDE U SRBIJI ONI KOJI GA NISU NI POGLEDALI! Zlatan Vidović i Jelena Trivan u emisiji Usijanje o vrućoj temi!

Novi film Predraga Gage Antonijevića "Dara iz Jasenovca" u svim kategorijama je ušao u trku za nagrade Zlatni globus i Oskar, a za nekoliko dana počinje njegovo prikazivanje u američkim bioskopima.

Glavni glumac u ovom ostvarenju Zlatan Vidović i predsednica Upravnog odbora Filmskog centra Srbije Jelena Trivan bili su sinoć gosti Kurir televizije i emisije "Usijanje", gde su govorili o napadima u Americi i regionu na projekat koji je u celosti finansirala država Srbija.

foto: Marina Lopičić

- Ne bih reagovao na tekst u magazinu Varajeti, jer je to osuda na političkom nivou i ne može da se nazove kritikom. Film "Dara iz Jasenovca" ima vrednost koju su prepoznali distributeri u Americi. Oni ne ulažu u nešto što nema tržišnu i umetničku vrednost. Nadam se da će film da se meri samo svojim kvalitetom - rekao je glumac.

Jelenu Trivan najviše iznenađuje to što ljudi u Srbiji najviše kritikuju "Daru iz Jasenovca".

- Dolazeći na ovo gostovanje, Zlatan i ja smo videli na Tviteru da neki ljudi pljuju film i govore da je to neka budalaština, a da ga nisu ni pogledali. To samo mogu da rade ljudi koju ne vole ovu vlast i državu, koja je podržala njegovo snimanje. Drugi kojima smeta "Dara" su filmski radnici, jer su smatrali da je njima mesto u trci za Oskara, a treći su predstavnici građanske Srbije, koji misle da o zločinima ne treba govoriti i da se tako samo otkopavaju leševi - smatra Trivanova.

foto: Marina Lopičić

Zlatan Vidović objašnjava da "Dara iz Jasenovca" nije film mržnje. - Ovim filmom pokušavamo da kažemo da ljubav treba da pobedi sva zla. On ne osuđuje nikoga, već prikazuje šta se tamo dešavalo. Uvek postoji svetlo na kraju tunela. Zamislite da morate preko noći da odrastete, a to se dešavalo tamo toj deci - ističe banjalučki glumac.

On je otkrio da je na samom snimanju uradio nešto što mu se nikad ranije nije dogodilo.

- Jedna anegdota je ušla u film. Postoji scena kad ustaškom zapovedniku predajemo stvari koje smo našli kod leševa, a ja među leševima pronađem drveni krst. Scena je trebalo da se odvija tako da ja njemu dam krst, a on ga baci na mene i onda rez. Međutim, kad je kolega to uradio, krst se zalepio za moje grudi. Samo sam se okrenuo i stavio ga džep. Krst je kasnije proigrao kroz čitav film. Nije to bilo u scenariju, nego je valjda neka viša sila - podelio je ovu anegdotu Zlatan Vidović s novinarkom Silvijom Slamnig.

foto: Marina Lopičić

Na kraju razgovara Jelena Trivan otkrila je i šta joj je rekao reditelj. - Ne želim da moj film liči na kukanje, već na istinu - rekla je ona i dodala da joj je drago što je upoznala večeras Zlatana Vidovića i da je on rasni glumac, ruralnog tipa, alfa mužjak, kakav je bio Glogovac, koji fali srpskoj kinematografiji, i da će biti veliko otkriće nakon ovog filma.

foto: Aleksandar Letić

Utisci sa snimanja U pauzama deca s Kozare pevala pesme o Kosovu Jelena Trivan podelila je svoje impresije o filmu i priznala da su za njegov uspeh zaslužna i deca sa Kozare, koja u njemu igraju glavne uloge. - Biljanu Čekić, koja igra Daru, jedva smo doveli u Srbiju jer nije imala pasoš. Oni žive stalno s ubijanjem. Devedesetih su im u ratu nastradali dedovi, stričevi... Ceo život žive s tragedijom. Gledala sam ih kako jedu na pauzi te banane i počinju da pevaju pesmu o Kosovu. Nije to ušlo u film. Oni su toliko nacionalno osvešćeni kao nijedno beogradsko dete - rekla je Jelena Trivan.

Kurir/ Foto: Aleksandar Letić

