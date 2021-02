NJIHOVA DECA SU SAD POZNATA! Olga Odanović zavolela 3 godine mlađeg kolegu, a posle samo 2 dana počeli zajedno da žive

Olga Odanović i Dragan Petrović Pele jedan su od najskladnijih parova kod nas. Njih dvoje imaju sina i ćerku, a razlika u godinama između njih je - tri godine u korist glumice. Posle samo dva dana od poznanstva počeli su da žive zajedno.

- Peleta sam upoznala tokom rada na diplomskoj predstavi Nenada Purića "Groblje automobila". Bio je deo ansambla i to tako što smo baš nas dvoje tumačili uloge muža i žene. Dragan petrović je inače bio u čuvenoj klasi Vlade Jevtovića zajedno sa Bodom Ninkovićem, Srđanom Todorovićem, Vesnom Trivalić... Iako sam znala za njega, pre predstave nismo se čak ni upoznali. Jednog dana, u vreme kada smo već počeli sa generalnim probama, došla sam slučajno ranije na fakultet. U učionici je sedeo samo Pele i iz čista mira mi rekao: Ja ću tebe da ženim - ispričala je glumica u jednom intervjuu.

foto: Damir Dervišagić

Ona je istakla da je nju to šokirali, a situacije koje su usledile - nije očekivala.

- Iako mi je to tako mirno saopštio kao da je sve rešeno, bila sam u šoku i upitala ga da li je normalan jer se nismo ni poznavali kako treba. Tog dana me je ispratio do kuće, odlučan da svrati kod mene. Ubeđivanja da ne živim sama i kako imam cimerku, nisu mi pomogla da ga odgovorim. Stanovala sam u iznajmljenom stanu u Zemunu. Bilo je veoma čudno. Dugo smo sedeli i pričali, a dva dana kasnije, uselio se kod mene i odmah smo počeli da živimo zajedno. Kada s ove distance pogledam na sve to, shvatam da je tako moralo da bude i da je sve ipak ispalo super. Nekoliko godina kasnije odlučili smo da se venčamo. Bila je to ceremonija bez mnogo pompe na kojoj su pored nas bili prisutni samo kumovi. Nikada nisam volela velika venčanja, što je ostalo sve do danas. Najvažnije je što sam pored sebe imala pravog čoveka – otkriva Olga kojoj su sasvim novi smisao životu dali sin Jakov i ćerka Lenka.

foto: Printscreen/Magazin IN

Tajna njihovog braka, kako je glumac jednom prilikom ispričao, jeste da “nema tajni”.

Jakov i Lenka od roditelja su nasledili talenat za umetnost. Jakov je završio produkciju na Fakultetu dramskih umetnosti, dok je Lenka studentkinja glume.

Lenka je u jednom intervjuu otkrla da je iz prvog pokušaja upisala glumu, ali da joj nikada nije padalo na pamet da konkuriše za tatinu klasu.

- To nije dolazilo u obzir, jer smatram da to nije u redu. On može da bude objektivan prema meni, ali s druge strane profesorski odnos između tate i mene ne znam kako bi funkcionisao.

Naša slavna glumica Olga Odanović iza sebe ima veliki broj zapaženih uloga kako na filmu, tako i na televiziji. Igrala je koleginicu Dragiše Popadića u 'Boljem životu' i tom ulogom osvojila simpatije cele bivše Jugoslavije, gospođu Radu u hitu 'Kad porastem biću kengur', ali i mnoge druge role u popularnim filmovima i serijama koje su je učinile jednom od najvećih glumica u Srbiji.

Kao devojčica iz malog mesta koja je u Beograd došla da studira, nikada se nije osećala dovoljno dobrom da upiše Fakultet dramskih umetnosti.

"Iako sam u startu želela da upišem glumu, kao dete iz manjeg mesta koje je došlo u Beograd na studije, nisam bila sigurna u sebe. Nisam nikog poznavala i osećala sam se kao da sam pala s Marsa", ispričala je svojevremeno glumica.

Mislila je da je niko neće uvažiti kada se pojavi na prijemnom, ali se odluka da upiše glumu nakon tri godine provedene na Filozofskom fakultetu, pokazala kao sudbonosna.

Glumica Olga Odanović priznala je da je na posao višđe puta dolazila uplakana i sa problemima, ali da publika to nije znala.

- Ja sam mnogo puta bila i uplakana i nesrećna, nikom od nas nije svaki dan divan dan. Bilo je mnogo situacija kada glumcima nije ni do čega, a vi jednostavno morate da izađete na scenu i da zaboravite sve. I stvarno kada izađete na tu magičnu scenu, sve se zaboravi, prestane bol, prestane tuga. Ja znam mnoge moje kolege koji su imali i smrtne slučajeve i tako dalje, a oni su igrali predstavu, retko ko hoće da otkaže - ispričala je Olga u emisiji "Premijera".

foto: Printscreen

