NISAM IMAO PARA, PRIJATELJE, MISLIO SAM DA NIKO NE ZNA DA POSTOJIM Glumac je prošao kroz TEŽAK PERIOD, a onda mu se život PROMENIO

Glumca Marka Vasiljevića šira publika upoznala je u novoj seriji u kojoj igra sina Slobode Mićalovića, a o njegovomj privatnom životu se malo zna.

- Boba Mićalović i ja smo se upoznali na snimanju serije „Ubice mog oca“. Sreli smo se prvi put u montaži i kada je ušla u prostoriju ja sam ustao i ponudio joj da sedne i objasnio joj da to ne radim zbog toga što je ona Sloboda Mićalović, već zbog toga što je žensko i što nema smisla da ja sedim, a da ona stoji. Na snimanju smo se svi lepo družili i ona je predložila, kako sam kasnije saznao, da joj baš ja igram sina u seriji „Tajna vinove loze“. U seriji mi igra majku, ali ja je doživljavam kao stariju sestru i mnogo mi je drago da imam priliku da baš sa njom delim kadar i da budemo zajedno na setu – kazao je Marko.

Kako je otkrio, cela ekipa serije trudila se svakog dana snimanja da sve odnose predstave tako da izgledaju životno, a ne patetično.

- Teško je zato što je tanka linija između emocije i pravog života i patetike, ali mislim da smo uspeli. Zadovoljan sam uspehom koji je ostvarila serija, ali moram da vam priznam da mi je malo već svega previše. Sva ta pažnja, medijska prevashodno, me već umara – priznao je mladi glumac.

Aleksandri i Bošku otkrio je i to da mu tokom studija kao ni po završetku Akademije nije bilo lako.

- Gluma je moja profesija, ali nije moj život i mislim da je to mnogo važno. Dok sam studirao u drugom gradu nisam imao prijatelje, novca, mislio sam da niko ne zna da postojim i po završetku studija vratio sam se kući. Znate, to nije lako. Spopadne vas neretko sujeta, nesigurnost i onda mi je to vreme provedeno kod kuće, sa porodicom, bilo dragoceno da o svemu tome sa njima razgovaram i da se ceo taj period lakše prebrodi. Čim sam počeo da se osećam bolje, pojavile su se i prve uloge. Na meni je samo da radim vredno i da budem sve bolji, i čovek i glumac, i sve će doći. Dobio sam i neke nove ponude ali o njima još ne smem da govorim – rekao je on u emisiji "Kec na jedanaest" na K1.

