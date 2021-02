KADA JE OTIŠAO U DRUGI GRAD, SHVATILA SAM KO JE ĐOLE Ćerka kantautora plače uz očevu pesmu Olivera: Ronila suze na jednom koncertu

Đorđe Balašević je preminuo u 67. godini, a iza sebe je ostavio troje dece i uživao je u velikoj ljubavi s suprugom Oliverom. Pre nekoliko godina, Đoletova ćerka Jovana je pričala o svom ocu.

foto: Stefan Stojanović, Dragana Udovičić

"Mene da pitaju, ja bih rekla da više nikad ne peva u Novom Sadu, zato što je publika ovde malo frigidna. Ja znam kolika je razlika u Zagrebu i ovde. Nemoj sada da mi zamere oni koji se pitaju koje smo vere i kome podilazimo", rekla je Jovana tada i dodala:

"Kada je otišao negde u drugi grad, ja sam shvatila ko je zapravo Đole kada se cela dvorana orila", rekla je Jovana.

"Kako da ne! Nemoj da se Bajaga naljuti, niko drugi ne može tako da me rastuži. Đole je stvarno tu potpuno originalan, nadam se da će u čitanke ući njegova poezija. Nikad ne bih rekla da bih plakala uz pesmu "Olivera", kao što sam plakala u Novom Sadu. To me je potpuno rasturilo - izjavila je ćerka Đoleta Balaševića jednom prilikom za emisiju Premijera - Vikend specijal.

foto: Dragan Kadić, Printscreen

Podsetimo, Balašević je pre tri dana primljen na Infektivnu kliniku gde se lečio od upale pluća, a preminuo je danas u 67. godini.

Balašević je rođen 11. maja 1953. godine u Novom Sadu. Iza sebe je ostavio suprugu Oliveru, ćerke Jovanu i Jelenu i sina Aleksu.

foto: ATA images

