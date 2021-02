RAZMIŠLJALA DA ODE IZ SRBIJE! Glumica Isidora Simijonović iskreno o životu u inostranstvu, ulogama i Miri Karanović!

Glumica Isidora Simijonović istakla je da bi volela da ode iz Srbije, kao i to da je veoma razmažena.

Na pitanje da li je pažljivo birala uloge, Isidora Simijonović odgovara:

- Ja sam birala njih i one su birale mene. Takva je situacija i čini mi se da sve više postaje tako. Kako odrastam, tako sve bolje poznajem sebe i svoj senzibilitet i kada nešto pročitam jasnije mogu da znam da li to mene inspiriše, gde bih mogla da se pronađem i da u tome uživam. Dešavale su se situacije da u startu nisam mogla to jasno da procenim, ali sam imala sreće na kraju da je to bilo to. Imala sam dobar osećaj. Sada sve jasnije osećam svoju intuiciju i njome se upravljavam. Sada brže znam da li je to nešto što treba da radim.

Tvoja profesorka na fakultetu ti je bila Mirjana Karanović. Koliko te je ona oblikovala kao glumicu, a koliko si se ti trudila da budeš svoja i da niko ne utiče na tebe?

- I jedno i drugo. Mira Karanović je simbol toga biti svoj. Toliko koliko je uticala na sve nas bilo je u smislu da ostanemo svoji. Ali da budemo vredni i požrtvovani. To su tri ključne stvari koje mi se čine da i kod nje kao glumice i osobe postoje. To je prenela kod nas.

Da li si razmišljala da odeš iz Srbije?

- Jesam, jer mislim da je to vredno iskustvo za čoveka, da pođe na godinu dana da živi u stranoj zemlji i da se snađe. Mislim da su ljudi koji su imali takvo iskustvo u životu veoma bogati i utoliko sposobniji što su tako nešto uspeli da prežive. Ali ja se još poprilično plašim toga. Veoma sam razmažena i veoma mi je udobno. Još malo odlažem taj trenutak.

