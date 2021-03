KAKO SU SE ZAVOLELI MEGAN MARKL I PRINC HARI: Engleska STREPI od njihovog intervjua kod Opre, a ovo je njihova LJUBAVNA PRIČA

Intervju Megan Markl i princa Harija koji su dali Opri Vinfri, a koji će biti emitovan u subotu naveče, izazvao je ogromnu pažnju javnosti, a sudeći prema pisanju strane štampe, britanska kraljevska porodica strepi od svega što će reći kraljevski par.

CBS je prvo objavio isečak u kome princ Hari govori kako je "samo želeo da se istorija ne ponovi", aludirajući na odnos princeze Dajane sa kraljevskom porodicom. Međutim, sva pažnja javnosti usmerena je na to šta će Megan reći.

- Ne znam zašto su očekivali da ćemo ćutati nakon što je postalo jasno da su i sami aktivno učestvovali u atmosferi linča protiv nas i podržavali laži koje su plasirane. Želeli smo da to prestane, a u tom trenutku svakako nismo više imali šta da izgubimo jer - sve je bilo izgubljeno - rekla je Megan Markl.

Princ Hari je ranije u intervjuu za The Late Show With James Cordev otvoreno govorio o odricanju od kraljevskih dužnosti, seriji The Crown, alii ljubavi sa Megan Markl.

Priznavši da mu je pritisak britanskih medija uništavao mentalno zdravlje, i da je povlačenje iz kraljevske porodice bilo neophodno da sačuva svoju porodicu i sebe, Heri tvrdi da bez obzira na to neće prestati da doprinosi zajednici i obavlja dužnosti koje proizilaze iz života u javnoj službi.

Uvek nasmejan i vedar, Hari je delio anegdote iz kraljevske porodice, pa smo tako saznali i kako kraljica koristi Zoom platformu, šta je Arči dobio za Božić i koja je bila njegova prva reč.

Ipak, najinteresantniji deo jeste priča o zaljubljivanju u Megan.

''Već na drugom dejtu sam pomislio - vau, ovo je nešto baš posebno. Nije bila stvar mesta na koja smo odlazili, već kako smo se poklopili, osećajući se potpuno opušteno jedno s drugim. Zabavljanje sa mnom ili bilo kojim članom kraljevske porodice jeste dosta drugačije od uobičajenog. Svaki sastancu na početku veze podrazumeva večere, ćaskanje i gledanje filmova kod kuće, a tek kasnije, kada postanete par, počinjete i javno da izlazite u restorane i bioskope, tako da je kod nas sve bilo naopako. Provodili smo enormno mnogo vremena zajedno radije nego što smo išli na večere kod prijatelja i družili se sa drugim ljudima. Izbegavali smo da nas bilo ko ometa i to nam je prijalo. Sve se desilo neverovatnom brzinom, u samo 2 meseca'', rekao je Vojvoda od Saseksa.

