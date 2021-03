POSLE SESTRE, PEVAČICA NA SUDU SA JOŠ JEDNIM ČLANOM PORODICE: Maraju Keri tužio brat Morgan!

Stariji brat Maraje Keri Morgan Keri tužio ju je za nanošenje duševne boli i narušavanje ugleda, piše BBC. On traži odštetu od sestre jer se u nedavno objavljenim memoarima "The Meaning Of Mariah Carey" pominje njegovo nasilno ponašanje.

On kaže kako je zbog njenih reči pretrpeo ekstremnu duševnu bol i ozbiljnu štetu ugleda. Posebno mu je zasmetao deo gde Maraja opisuje tuču između njega i oca, koja se dogodila u njenom detinjstvu. Morgan tvrdi kako je taj događaj izmišljen, kao i da se u knjizi lažno sugeriše da je bio nasilan. On je tvrdio da su sporni i drugi odlomci, pa sestru tuži i zbog tvrdnje da je pokušao da iznudi novac od nje kad je postala uspešna. Iako je tužio pevačicu, još uvek se nije oglasio povodom toga koliku odštetu očekuje.

