REŽISERI IZ PAKLA! ONI SU GENIJALNI I TEŠKI KAO CRNA ZEMLJA: Kameron ne dozvoljava toalet, a Stouna su glumci jedva preživeli!

Dok im se mnogi ljudi iz filmske industrije s razlogom dive, drugi žele da ih što pre zaborave iako su ispisali neke od najsjajnijih stranica svetske kinematografije. Oni umeju da budu pravi despoti, sposobni su da perfekcionizam dovedu do apsurda, nimalo se ne osvrću na tuđa osećanja. Oni su ekscentrični, tvrdoglavi i spremni bukvalno na sve. „Veliki i užasni”, „najtalentovaniji” i „najnepodnošljiviji" - oni su reditelji iz pakla.

Alehandro Gonsales Injaritu jedan je od njih. Reditelj koji je Leonardu Dikapriju otvorio put do dugo očekivanog prvog Oskara, potrudio se da taj put do zvezda pospe trnjem. Mnogi njegovi saradnici tvrdili su da su se tokom snimanja osećali poput lika kojeg je Dikaprio tumačio u „Povratniku”.

Injaritu i direktor fotografije Emanuel Lubeski doneli su, naime, priličnu nepopularnu odluku - da se sve snima u hronološkom nizu i samo koristeći prirodno svetlo. Za filmske radnike to je značilo produženo snimanje i veoma surove uslove za glumce. Duga potraga za lokacijama, upotpunjena rediteljevim „hirovima”, svađama i otpuštanjima... obeležili su snimanje „Povratnika" zbog čega su proces stvaranja filma, koji će kasnije dobiti tri Oskara, njegovi učesnici nazvali „paklom na zemlji".

Vilijam Fridkin, reditelj koji je osvojio svet filmom „Francuska veza", dve godine kasnije snimio je kultno horor ostvarenje „Isterivač đavola”. Fridkin je učinio sve kako bi ovaj film postao slavan. Plašio je glumce zastrašujućim zvucima ne bi li dobio „prirodne izraze lica”, bacao predmete i doveo sve oko sebe do suza. Smatrao je da će biti „najgori reditelj” ukoliko ne prepadne publiku scenama na velikom platnu. Glumica Elen Berstin je tokom snimanja zaradila povredu leđa sa kojom se bori ceo život.

Trostruki dobitnik Oskara, reditelj Oliver Stoun može da se pohvali nadimkom „fašista” koji mu je nadenuo Ričard Drajfus, tumač lika Dika Čejnija u filmu „Buš". Od Blejk Lajvli dobio je majicu sa natpisom „Preživela sam snimanje sa Oliverom Stounom". I Džejmi Foks je otvoreno govorio o Stounovom načinu komunikacije ispričavši kako ga je Stoun na prilično neobičan način „motivisao” tokom snimanja. „Pa, Shvataš da si glumac ispod proseka", rekao mu je reditelj jednom prilikom što je na Foksa delovalo podsticajno kako je sam priznao.

Od svih glumaca koji su ikada radili sa Larsom fon Trirom, jedva da postoji jedan koji bi svoj odnos sa kontroverznim rediteljem nazvao „idealnim”. Pevačica Bjork zaklela se posle mjuzikla "Ples u tami” da više nikada neće glumiti u nekom Fon Trirovom projektu.

Glumac Pol Betani priznao je da nikada nije odgledao „Dogvil” u kojem je igrao jednu od glavnih uloga jer „ne želi da se seća lošeg", kao i da je imao „užasno iskustvo”. „Volim Larsove filmove, odličan je režiser, ali apsolutno ga ne zanima mišljenje glumaca. Samo stoji iza kamere i daje vam suve smernice. On vam na svaki način jasno daje do znanja da je on ovde umetnik, a vi u najboljem slučaju njegov pomoćnik i kao takav ga slabo interesujete", rekao je Pol Betani.

U kultnom ostvarenju „Istrebljivač” dvojac Ridli Skot i Harison Ford nije ni približno tako dobro sarađivao kao što bi se reklo gledajući film. Zapravo, bezmalo sve vreme tokom snimanja njih dvojica su bili „na nož”.

Ni ostali članovi ekipe nisu bili baš oduševljeni saradnjom sa rediteljem. Harison Ford je bio prisiljen da čita naglas iako mu to baš i nije bilo po volji. Pričalo se da je Ford čak pokušao da sabotira sopstveni rad, a istovremeno i Skotov, i da je namerno nastojao da pročita tekst što je moguće lošije. Uz to, atmosfera na snimanju je bila toliko naelektrisana da su se Ford i Šon Jang stalno svađali. Ridli Skot tražio je od ekipe besprekoran rad i svojim zahtevima sve na setu potpuno izludeo.

Majica koju je Oliver Stoun dobio od Blejk Lajvli nije jedina kojom su glumci rekli šta misle reditelju sa kojim sarađuju. Zvezde Džejmsa Kamerona na setu su nosile majice na kojima je pisalo: „Ništa me ne može uplašiti, radio sam sa Kameronom!" Autor velikih filmskih ostvarenja poznat je po tome što stalno viče na glumce. „Nagrađuje" one koji su dovoljno srećni da rade sa njim uvredljivim izjavama, zabranjuje da članovi ekipe koriste mobilne telefone na setu i ugrožava živote glumaca.

Kameronova posvećenost je toliko velika da je na putu ka svom cilju spreman da žrtvuje bukvalno bilo šta i bilo koga. Tako je Kejt Vinslet tokom snimanja „Titanika” pretrpela smrzavanje, težak grip i prelom - ne računajući „sitnice" poput brojnih modrica. Priča se i da je „jedva preživela” jer je malo falilo da se uguši tokom snimanja jedne scene. Ed Haris, glavni junak filma „Ambis", bio je srećan što se nije udavio zahvaljujući Kameronovom „žestokom” načinu rada. Priča kaže i da reditelj, kojeg je časopis „Tajms” 2010. godine uvrstio na spisak sto najuticajnijih ljudi na svetu, čak ne dozvoljava ni pauze za toalet.

