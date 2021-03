SLAVNI GLUMAC PREMINUO U SVOM DOMU: Henri Derou umro u 87. godini

Dobitnik Emi nagrade, glumac Henri Derou, preminuo je u nedelju, u 87. godini.

Glumac je preminuo prirodnom smrću u svom domu u Vilmingtonu, Severna Karolina.

Njegov bivši publicista Majkl Draksman je potvrdio ovu vest.

Henri je bio poznat po svojim ulogama u serijama "The High Chaparral", "Harry O" i "Zorro and Son". Pozajmio je glas za animiranu seriju "The New Adventures of Zorro".

Njegovi memoari "Henry Darrow: Lightning in the Bottle" objavljeni su 2012. godine.

Poznati glumac je za sobom ostavio suprugu Loren, ćerku Deniz i brata Denisa.

