ŽELIM MLAĐEG MUŠKARCA, ALI NE I DA IMAMO ODNOSE! Glumica u 83. godini ne odustaje od potrage za PARTNEROM, hoće BURNU vezu!

Legendarna glumica Džejn Fonda (83) je otkrila u novom intervjuu da trenutno ne traži ljubavnu vezu ali da, ukoliko bude tražila, želi mlađeg muškarca.

- Ne želim da budem u seksualnoj vezi. Nemam tu želju. Naravno da maštam. Maštam da ću upoznati profesora ili naučnika, nekoga u tim branšama ko je sposoban da voli ženu - rekla je glumica za "Harper's Bazaar".

Svakako bi moralo da se radi o mlađem muškarcu.

- Nije li to užasno? Stvar je u koži. Želim mlađeg muškarca i to je to - dodala je Fonda.

Glumica priznaje kako je u svoja tri propala braka shvatila da "nije sposobna za intimnost".

- Nije do njih, do mene je. Da mi tip kaže da budem tu za njega, otrčala bih prestravljena. Privlačili su me muškarci koji mi to nikad ne bi uradili jer oni to nisu mogli da učine za mene. Nisam to tada znala, ali sada znam - objasnila je.

Fonda se nada da će je buduće veze s mlađim muškarcima odvesti u nekom novom smeru. Podsetimo, Džejn je ćerka oskarovca Henrija Fonde i sestra Pitera Fonde, a i sama je vlasnica čak dva Oskara.

