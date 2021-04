ISPLIVALA PRIVATNA FOTKA DRAGANA BJELOGRLIĆA! Usijale se društvene mreže, svi su komentarisali koliko je SREĆAN! Evo zašto (FOTO)

Dragan Bjelogrlić nije baš aktivan na društvenim mrežama, a fotografije iz njegovog privatnog života prava su retkost.

Na jednom od profila na Instagramu kojeg vode Bjelogrlićevi fanovi, objavljena je fotografija glumca sa suprugom Majom i sinom Aleksejem.

"Vi imate toliko lepote i sreće za nekoliko vekova", "Vi ste srećan čovek" samo su neki od komentara.

Belogrlić ima i ćerku Miju koja svojom pojavom oduševljava gde god da se pojavi.

Podsetimo, Aleksej je krenuo očevim stopama. U drugom nastavku popularne serije "Senke nad Balkanom" tumačio je mladog boksera iz Jatagan male koji u Novogodišnoj noći ima važan meč. Inače, debitovao u filmu "Montevideo, Bog te video". Njega smo gledali i u ostvarenju "Žigosani u reketu", a pre više od godinu dana upisao je glumu.

Ulogom u "Senkama" privukao je najveću pažnju budući da je odigrao intimnu scenu sa 20 godina starijom koleginicom Sandrom Bugarski.

- Kad je Dejan Stojiljković izmislio taj lik boksera, rekao sam mu da moramo da nađemo dobrog mladog glumca, a on i Boban Jevtić su predložili da uzmem Alekseja. Kad smo pisali tu ulogu, počeo sam da ga testiram koliko je ozbiljan u svojoj nameri da upiše glumu. Video sam da je ozbiljan i rekao sam da ću mu dati ulogu da vidim koliko može. On se razvio dobro. Bilo mi je nezgodno što sam morao sinu da režiram. Nisam znao da li da ga gledam kao sina ili glumca. Dobro je uradio. Video sam da može da se bavi tim poslom. Bio mi je to test i nisam znao da će onako da se završi - rekao je Dragan Bjelogrlić jednom prilikom o sinovljevoj ulozi u "Senkama".

