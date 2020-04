KRENULI STOPAMA SLAVNIH RODITELJA I IZAŠLI IZ NJIHOVE SENKE! Jedan ima SAMO 4 godine, a prvim nastupom ODUŠEVIO Srbiju

Nada MacankovićNije retko da deca krenu stopama svojih roditelja nevažno o kojem zanimanju je reč, pa tako i kada je reč o javnim poslovima.

Mnoga deca poznatih na našoj muzičkoj i glumačkoj sceni krenuli su stopa svojih roditelja, a mnogi veoma dobro i uspešno grade svoje karijere.

Anastasija Ražnatović i Ceca Ražnatović

Još kao mala Anastasija je pokazivala talenat za muziku te je bilo očekivano da će kad poraste njen posao biti vezan za estradu. Atraktivnim izgledom ostavlja bez daha, a svaka pesma koju je do sada snimila je za kratko vreme postala hit. Kada su je u jednomintevrjuu pitali kako vidi sebe za 10 godina, rekla je:

- Sa odličnom karijerom, sa partnerom ili sa osobom sa kojom sam u braku, srećna, zadovoljna, ispunjena… Da niko više ne kaže: „Ona je Cecina ćerka“, da imam svoje ime i mnogo lepih stvari iza sebe.

foto: Damir Dervišagić

Nada Macanković i Milutin Janić

Kada se u seriji "Južni vetar" pojavio Luka, dete Petra Maraša mnogi su se pitali ko je taj preslatki i talentovani dečak. Ubrzo je otkriveno da je u pitanju Milutin Janić, četvorogodišnji sin glumice Nade Macanković. Dečak je za kratko vreme osvojio srca publike, a nema ko nije bio oduševljen njegovom glumom. Milutin je jednom ispričao i šta mu je bilo najzabavnije na snimanju serije:

- Najviše sam voleo da se zatrčim i skočim na Bikovića - rekao je Nadin sin koji je i naglasio da želi da se bavi glumom: Biću bolji glumac od mame. Pokušaću.

foto: Facebook Printscreen

Lepa Brena i Stefan Živojinović

Mladi pevač Stefan Živojinović je od malih nogu pokazivao da je talenat za pevanje nasledio od mame, a mnoge je iznenadio kada je odlučio da se bavi muzikom. Stefan se školovao u Americi, trenirao tenis i mnogi su pomislili da će se baviti drugom profesijom. Međutim, mnoge je iznenadio kada je saopštio da započinje muzičku karijeru. Već nakon prve snimljene pesme se videlo da mu to ide od ruke, a prepuni nastupi su pokazatelj da ga publika voli i da mama Lepa Brena može da bude ponosna.

foto: Damir Dervišagić

Anđela Jovanović, Dragan Jovanović i Branka Pujić

Anđela Jovanović ćerka je glumačkog para Dragana Jovanovića i Branke Pujić, a i sama je rešila da krene glumačkim vodama. Anđela se već skoro deceniju bavi glumom, a igrala je u mnogim serijama i filmovima. Mnogi je se sećaju iz serije "Vojna akadenija", a igrala je i u filmu "Ekipa", čija je premijera bila prošle godine. Anđela igra u mnogim pozorišnim komadima, a moge je oduševila u predstavi "Hotel 88" gde je zamenila koleginicu Jelisavetu Orašanin. Trenutno živi u Londonu gde se usavršava a jednom od najprestižnijih britanskih fakulteta - Royal Central School of Speech and Drama.

"Živim sama već tri godine. Roditelji su me vaspitali imajući previše poverenja u mene, onda nikako nisam mogla da pogrešim i postojao je uvek strah da ih ne razočaram. Nekako je to bila obrnuta psihologija i nikada nisam pravila nikakve probleme. Mene su od srednje škole puštali da izlazim sama, nisam se družila sa lošim društvom, nisam pila. Išla sam na rok i džez svirke, bila sam normalno dete. I dan-danas sam", ispričala je glumica jednom prilikom za "Blic".

foto: Damir Dervišagić

Dragan i Aleksej Bjelogrlić Aleksej Bjelogrlić rešio je da krene stopama poznatog tate Dragana Bjelogrlića. Aleksej je šarm i talenat za glumu nasledio od poznatog oca, a već ga je pokazao pred kamerom. Njega smo već gledali u ostavrenjima “Montevideo, Bog te video“ i "Žigosani u reketu", a sin Dragana Bjelogrlića dobio je ulogu i u njegovoj seriji "Senke nad Balkanom". Ovom ulogom je privukao najveću pažnju budući da je odigrao intimnu scenu sa 20 godina starijom koleginicom Sandrom Bugarski.

- Kad je Dejan Stojiljković izmislio taj lik boksera, rekao sam mu da moramo da nađemo dobrog mladog glumca, a on i Boban Jevtić su predložili da uzmem Alekseja. Kad smo pisali tu ulogu, počeo sam da ga testiram koliko je ozbiljan u svojoj nameri da upiše glumu. Video sam da je ozbiljan i rekao sam da ću mu dati ulogu da vidim koliko može. On se razvio dobro. Bilo mi je nezgodno što sam morao sinu da režiram. Nisam znao da li da ga gledam kao sina ili glumca. Dobro je uradio. Video sam da može da se bavi tim poslom. Bio mi je to test i nisam znao da će onako da se završi - rekao je Bjelogrlić za medije o sinovljevoj ulozi u "Senkama".

foto: Damir Dervišagić

Anica Dobra i Mina Softić

Mina Softić ćerka je Anice Dobre, a do sada se oprobala u mnogim ulogama i publika je već zavolela. Iako još studira glumu na Fakultetu dramskih umetnosti u klasi Dragana Petrovića Peleta, MIna je uveliko osvojila srca gledalaca u serijama "Dug moru", „Žigosani u reketu“, „Koreni“, „Ubice mog oca“. Uz to, igra u „Zvezdara teatru“ i bavi se sinhronizacijom animiranih i igranih filmova na srpski jezik. Na pitanje da li joj pomaže ili odmaže to što je ćerka poznate glumice, jednom prilikom je rekla:

– Ne znam da li je lakše ili teže tako, jer samo znam za ovu poziciju. Ne znam kakva bi bila situacija da to nije slučaj. Sve ima svojih prednosti i mana. Nešto jeste došlo lakše, a za nešto sam morala više da se pomučim, pa sve to na kraju dođe u balans – priznala je Mina.

foto: Dragan Kadić, Damir Dervišagić

Vesna Čipčić i Anja Alač

Ako se bolje zagledate u fotografiju mlade Anje Alač, ne možete a da ne primetite da je ćerka proslavljene glumice Vesne Čipčić i glumca Aleksandra Alača. Sličnost je očigledna, ali izgleda i talenat. Anja Alač je uspešno igrala u predstavama u Beogradu, nekoliko serija, a tumačila je i glavnu ulogu u poznatoj hrvatskoj sapunici. Trenutno igra u seriji "Igra sudbine" koja obara rekorde gledanosti.

foto: Printskrin

Anabela i Luna Đogani

Iako je karijeru počela kao blogerka, nastavila kao rijaliti učesnica, Luna Đogani je ipak odlučila da krene stopama majke Anabele. Ona je odlučila da se bavi pevanjem i već je nekoliko pesma objavila. Luna je pronašla put do svoje publike, a imala je i nekoliko nastupa u regionu. Ipak, potrčala je za ljubavlju i vratila se u rijaliti "Zadruga" kako bi bila sa dečkom Markom Miljkovićem. Da li će svoju karijeru nastaviti i posle rijalitija, videćemo.

foto: ATA Images

