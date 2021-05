MARIJU VELJKOVIĆ SVI ZNAJU KO VODITELJKU SLAGALICE Dva puta me nisu primili na glumi dok moj talenat nije prepoznala ANITA MANČIĆ

Jedno od zaštitnih lica RTS Marija Veljković širu popularnost stekla je kao voditeljka kviza "Slagalica", a svoje brojne talente koji imaju veze s njenim primarnim zanimanjem - glumom, pokazala je i u brojnim drugim šou-programima. Plesala je, igrala i pevala tokom četiri sezone "Lude noći", vodila emisije "Svadba mog kraja", "Sabor"... Snimila je i tri serije, trenutno igra u dve predstave, ali ipak kaže da je rad na televiziji njena najveća ljubav.

Jeste li tokom studiranja glume pomišljali na to da postanete TV voditeljka?

- Studije glume kod nas se baziraju na pozorišnoj umetnosti, pa niko ne upisuje glumu sa željom da bude na televiziji, osim u seriji ili na filmu. S druge strane, glumcima u pozorištu posao voditelja deluje lako. Bila sam još student kada sam planirala odmor na more, a onda mi je moj prijatelj Miki Damjanović, koji je već davao glas za emisiju "Tajni agent Izi" na BK televiziji, predložio da dođem na kasting. Prošla sam i ostala da radim honorarno narednih godinu dana.

Nakon toga posvetili ste se glumi u pozorištu "Zoran Radmilović" u rodnom Zaječaru. Da li je to bio deo plana?

- U životu je dobro imati plan, ali na mnoge stvari ne možete uticati. Još u srednjoj školi igrala sam neke manje uloge u Zaječaru, a onda mi je Vlada Lazić ponudio da se vratim i budem deo predstave "Udadba i ženidba". Uloga je bila lepa, ali pošto sam živela u Beogradu, a putovala u Zaječar, bilo je mnogo naporno.

Po čemu pamtite studije glume na klasi Anite Mančić i Nikite Milivojevića?

- Glumu sam zavolela još u srednjoj školi, gde sam na omladinskom radiju Spin vodila emisiju o pozorištu. Pre toga nisam maštala da budem glumica, a želja mi se javila u trećem razredu srednje škole. Dva puta sam bila u užem izboru na prijemnom dok nisam bila primljena na klasu Anite Mančić i Nikite Milivojevića. Bila je to eksperimentalna klasa od 12 glumaca i tri reditelja. Nikita je jedan od naših najpoznatijih reditelja koji zaista ume da izvuče iz glumca ono što misli da emotivno nema, a Anita je vrsna glumica koja nas je sve veoma podržavala.

foto: Marina Lopičić

Da li vam je ikada zasmetalo što je vaša televizijska popularnost bacila senku na karijeru glumice?

- Televizija je potpuno drugačiji svet od pozorišta, umiveniji, ne kopate po sebi, već dajete gledaocima ono što ste vi. Nije to bila ljubav na prvi pogled u njenu korist, patila sam dugo što ne igram u pozorištu, ali sada igram u dve predstave: "Sada samci" i "Seks-bomba". Ipak, sva moja ljubav i privrženost pripadaju televiziji.

Kako je došlo do toga da postanete voditeljka "Slagalice"?

- Prijavila sam se na kasting za nova lica RTS. Aleksandar Tijanić me je bukvalno izvukao među pet hiljada kandidata i rekao mi: "Ti imaš nešto i radićeš ovde." Na tome ću mu do kraja života biti zahvalna. Godinu dana sam slušala predavanja na RTS, dva meseca sam imala probna snimanja "Slagalice", a onda počela da je vodim. To nije lako, nismo samo one što čitaju pitanja, kako sam i sama mislila gledajući Danijelu Pantić, već treba mnogo koncentracije. "Slagalica" jeste najgledanija emisija u Srbiji, ali je težak zadatak. Treba da ostanete umereni i neupadljivi, a da ispunite cilj.

foto: Marina Lopičić

Kako pamtite snimanja serija "Mješoviti brak" i "Vojna akademija"?

- "Mješoviti brak" je bila moja prva serija u kojoj sam imala nekoliko snimajućih dana. Ali da kao student stanete rame uz rame sa Mimom Karadžićem i Draganom Bjelogrlićem nije lako i u isto vreme je velika stvar. Za "Vojnu akademiju" zvao me je direktor produkcije Nele Garić. Iako sam morala da izbacim sa Akademije jednog od voljenijih likova, zaista sam uživala u tom snimanju. Lepo je bilo za promenu i kao izlet TV studio zameniti studiom za snimanje serije. Tužno je što sam najveću ulogu imala u seriji "Zaustavi vreme", koja nikada nije ugledala svetlost dana. Ipak, ne mogu da kažem da sam nezadovoljna. Moja karijera je ispunjena raznim projektima, ne plačem za TV serijom, ali ako se javi ponuda, zašto za ne.

Jasmina Antonijević Milošević

Bonus video:

00:18 OPA! IZNENADNO VENČANJE? Kija sva u BELOM OTKRILA sve o Gospodinu PRAVOM! (KURIR TELEVIZIJA)