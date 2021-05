GLUMAČKE VELIČINE, A ŽIVE SKROMNO! Komšije sa Medaka razotkrile Olgu i Peleta, vuku kolica za pijacu, a tek šta su im rekli o deci

Glumački i bračni par Ogla Odanović i Dragan Petrović Pele, kako kažu komšije, omiljeni su u svom naselju Medaković.

Susedi ovih glumaca su sa osmehom na licu pričali o njima, a posebno im se raduju prodavci na pijaci.

- Olga često dođe da kupuje kod nas. Toliko je draga i mila žena. Prava iz naroda, što se kaže. Skromna i ne glumi zvezdu. Mnoge od nas su se prepoznale dok smo je gledali u seriji “Radio Mileva”. Mnogo je duhovita, zna da nas zasmeje, ali mi opet imamo razumevanja pa joj ne tražimo često da nam prepričava replike. Kupi ono što joj je neophodno tog dana. Ima ona kolica za pijacu, da ne bi previše stvari teglila - kaže gospođa koja radi na pijaci, dok se jedan od prolaznika ubacuje u priču.

foto: Zorana Jevtić

- Kakve su one legende. Pele, kakva je to glumčina. Obožavam da gledam filmove i serije sa njima. Toliko skroman čovek. Takvu uspešnu karijeru ima, a ni trunke arogancije. Sa njim može čovek da popriča kao sa prodavcem na pijaci. Mlađe generacije ga toliko ne prepoznaju, ali zato mu se mi stariji divimo. Eh, da je u Holivudu, verovatno bi bio milioner, a ovako kao i većina, živi od prvog do prvog.

Olga često svrati i to kioska gde je, kako kažu, rado viđena mušterija.

- Uvek se obradujem kada je vidim. Toliko mila žena. Stane i popriča sa nama. Ponaša se normalno. Baš su ljubazni. Ljudi su svog posla. Nisu nametljivi, nisu umišljeni. Gledamo i njihovu decu, kulturni su kao i roditelji. Sin je isti otac. Baš fizički liče, dok je Lenka povukla na Olgu što se tiče izgleda - priča jedna starija komšinica, koja dodaje: - Retko kada idu zajedno. Čula sam od drugih komšija da je Olga prava domaćica i da pravi odlična jela.

foto: Printscreen/Magazin IN

kurir.rs/blic

Bonus video:

00:10 JELISAVETA ORAŠANIN SPREMILA IZNENAĐENJE TEODOSIĆU! Glumica napravila tortu mužu za ROĐENDAN i odmah se pohvalila! (VIDEO)