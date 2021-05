SIN VILA SMITA OTVARA RESTORAN ZA BESKUĆNIKE: Sve će biti besplatno, a Džejden će sam služiti hranu!

Sin slavnog glumca Vila Smita (52), pevač i glumac, Džejden Smit (22), planira da otvori restoran u Los Ađelesu, u kom bi se besplatno hranili beskućnici.

Džejden će otvoriti restoran pod nazivom "Volim te" kako bi pomogao da se prehrane oni kojima je to potrebno, a mladi Smitov sin već dve godine vodi "posao" sa kamionima za hranu "Volim te", takođe za beskućnike.

Njegovi kamioni sa hranom snabdevaju beskućnike u Los Anđelesu, a novi restoran bi trebalo da ponudi trajnije rešenje i pomogne onima kojima je to neophodno. Troškove će nadoknaditi tako što će osobe koje imaju sredstva da plate hranu plaćati veću cenu, kao i osobi koja stoji iza njih.

- Beskućnici moraju da dobiju besplatnu hranu. Ali ako niste beskućnik, ne samo da morate da platite, već morate da platite više nego što vredi hrana i da platite za osobu koja stoji iza vas - rekao je Dežjden.

Džejden je u muzičke vode uplivao je gostujući u pesmi "Never Say Never" koju je snimio sa Džastinom Biberom, a nastupao je i na jednom od najvećih festivala na svetu - "Koačela", u kalifornijskoj pustinji.

Odrastanje u porodici poznatig para učinilo je, po mišljenju mnogih, da reper postane prilično savestan i brine o drugima. No nije se libio ranije da dodatno šokira sve one koji su mu spočitavali imidž i ponašanje.

Tako se Džejden već ranije oblačio u suknje, imao nekolicinu razmaženih ispada prema osobljima hotela i restorana, ali je sve oduševio "biznisom" sa hranom za beskućnike.

