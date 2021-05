BIKOVIĆ IMA ČAST DA GLUMI MUSLIMA MAGOMAJEVA, JEDNU OD NAJVEĆIH ZVEZDA SOVJETSKOG SAVEZA Nikola Popević: On je bio kao nas TOMA

Od 23. maja na RTS 1 emitovaće se ruska serija "Magomajev", u nedeljnom terminu, s početkom u 22.30. Miloš Biković ima čast da glumi Muslima Magomajeva, jednu od najvećih pevačkih zvezda Sovjetskog Saveza, čoveka koga su zvali kraljem pesama, sovjetskim Sinatrom, kod nas nedovoljno poznati simbol jedne sada nepostojeće države i prohujalog vremena. Srpski i jugoslovenski glumci su tokom decenija radili u inostranstvu, pa i u velikim produkcijama, poput filma o Džejmsu Bondu "Kazino Rojal", gde se pojavljuje Lazar Ristovski, ili "Sveca", gde je uz Vala Kilmera glumio Rade Šerbedžija. Dragomir Bojanić Gidra imao je nekoliko uloga u špageti-vesternima, kao negativac, suprotnost ulogama po kojima je bio poznat u Jugoslaviji, pa i danas. Onima koji rade u Holivudu zapaženije uloge često su ograničene na istočnoevropske kriminalce. Takav je zahtev tržišta. Biković, jedan od najpopularnijih glumaca u Srbiji, odlučio se za drugačiji put i, zahvaljujući tome što je talenat u pravom trenutku prepoznao Nikita Mihalkov, često radi za kinematografiju u velikom usponu - rusku, gde je takođe napravio vanserijski uspeh i na tom ogromnom tržištu uživa status istinske zvezde, dokazujući da put ka uspehu ne mora biti jednosmeran.

Uloga Muslima Magomajeva velika je čast jer je reč o čoveku čija bi se popularnost kod nas mogla porediti s popularnošću Đorđa Marjanovića ili Tome Zdravkovića. Serija pokriva period Magomajevljevog života kada je već postigao veliki uspeh, postao zvezda tamošnje estrade i kada su počeli da stižu pozivi za nastupe u inostranstvu, dok je u Moskvi punio stadione. Serija "Magomajev", poput ostalih ostvarenja sa temom popularnih muzičara, ne može se zadržati samo na centralnom liku, prikazuje i ono što se događa iza kulisa i svetala pozornice. U suštini je "Magomajev" ljubavna priča jer Muslima zatičemo u trenutku kada upoznaje Tamaru Sinjavsku, talentovanu pevačicu iz slavnog Boljšog teatra. Iako je ona u braku, a on u dugotrajnoj vezi, između njih se javlja ljubav, krunisana brakom koji je potrajao sve do njegove smrti. Najinteresantniji delovi serije nalaze se na potpuno drugoj strani, a tiču se Sovjetskog Saveza. Funkcionisanje estrade i muzičkog sveta suštinski se ne razlikuje od onoga što možemo čitati po domaćoj štampi ili gledati na stranim televizijama. Producenti, organizatori i agenti vrlo često se ne ponašaju pošteno, zakulisnih radnji uvek ima, prevara, lažnih ugovora, zakidanja na honorarima, istraga zbog pronevera i privrednog kriminala. Ali bitno je imati na umu da je Sovjetski Savez bio veoma drugačija država od ovih koje znamo danas, sa ustrojstvom koje mlađim gledaocima može biti neshvatljivo, pa čak i nama koji pamtimo SFRJ neke prakse deluju potpuno strano. Možda bi serija "Magomajev" bila zanimljiva današnjim kritičarima slobodnog tržišta u popularnoj kulturi, jer je slika vremena kada su državne institucije vodile računa o tzv. šundu, ali je to imalo i drugu stranu, a to je da su razni odbori koji su se bavili kulturom i njenom zaštitom, isto tako, po političkim i ideološkim osnovama, kreirali sve, od karijere pevača pa do repertoara i o tome nije bilo mnogo pregovora. U vreme bitlmanije, kolektivnih histerija na koncertima Bitlsa, slično ponašanje moglo se videti i u SSSR i tu razlike nema. Ali čak i tako voljen izvođač nije mogao ići na turneju u inostranstvo po sopstvenoj želji, pogotovo ako je ocenjen kao nepouzdan, čak ni kontaktirati s rođacima koji u tom inostranstvu žive. Tu je i neko naravoučenije - gde je idealna ravnoteža između slobode izražavanja, pružanja publici onog što želi i zaštite kulture?

