U SVOJOJ PRVOJ SERIJI NOSILA SAM HALJINE NATAŠE BEKVALAC Anđelka Prpić posle deset godina otkrila tajnu sa seta ŽENA SA DEDINJA

Mnogima je prva asocijacija na Anđelku Prpić serija "Andrija i Anđelka", ali sada ju je vrlo lako zamenila Ana Kolar u "Jedinom izlazu". Ova serija emituje se vikendom na Superstar TV i RTS, a u razgovoru za TV Ekran glumica najavljuje i svoj novi film "Nebesa".

Film "Jedini izlaz" bio vam je prvi u karijeri i odmah glavna uloga. Po čemu se razlikuje serija?

- Ima mnogo novih likova. Svaka priča iz filma je dobila više prostora u seriji. Najviše sam se plašila scena sa sinom Lukom, kog igra Andrija Bošković, a on mi je olakšao posao. Odnos majke i sina mnogo je drugačiji u seriji od onog kako ga zamišljam. Nisam bila sigurna hoću li to izvesti na pravi način. Tu je i mala Klara Hrvanović, koja igra Anu kad je bila mala. Srećna sam što nemamo zajedničke scene, jer bi me oduvala u kadru.

Bili ste iznenađeni kad ste dobili poziv da igrate Anu Kolar bez kastinga?

- Darko Nikolić je jedan od retkih reditelja koji o nama ne razmišlja kao o glumcima iz nekih fioka. Pred mene i ostale kolege stavio je izazove i dao uloge iz kontre. Da igramo likove u kojima ljudi nisu navikli da nas gledaju. Ne mogu da kažem da me to nije uplašilo, ali me je nateralo da se za ovo snimanje pripremim na jedini mogući način, da nađem pravi izlaz s puta, a to je ozbiljan posao i velika priprema.

Serija govori o veoma važnim temama, kao što je nasilje u porodici.

- I serija i film govore o jednoj strašnoj sudbini, ali u životu iz svakog problema postoji izlaz. Ana Kolar nije zaslužila takav život.

Svedoci smo procvata serija, a gledali smo vas i u sitkomu "Radio Mileva".

- Mnoge moje kolege negativno komentarišu hiperprodukciju serija. Ali i u knjižari nije svaka knjiga na polici dobra, niti će preživeti i postati jednog dana književni klasik. Svako treba da uzme da pročita šta želi, a isto važi za serije. Da bi publika napravila razliku između dobrog i lošeg, mora da postoji ponuda.

Kad već imamo toliko umetničkih akademija, moraju da postoje i radna mesta za sve te ljude. Kako birate nove uloge?

- Najvažnija mi je dobra priča, ali to nije uvek slučaj. Nekad vam jednostavno treba novac ili želite da radite s tim rediteljem ili kolegom. Trudim se da biram uloge koje me pokreću.

Šta ste odbili?

- Do pre tri godine niko nije bio u poziciji da odbija uloge. Danas je druga priča, ali nema nečeg što nisam odigrala a da sam zažalila.

Snimali ste i film "Nebesa" Srđana Dragojevića, koji će uskoro biti u bioskopima. Kakva je tu vaša uloga?

- Ponosna sam što sam deo te ekipe. Stasavala sam uz njegove filmove i mnogi su mi omiljeni, "Lepa sela lepo gore", "Rane" i "Mi nismo anđeli". Poziv od Dragojevića mi je laskao. Nije to velika uloga, ali sam uspela da tu ženu odigram u nekoliko njenih životnih faza. Mog muža igra Miloš Timotijević, a tu su i sjajna braća Navojec, Ksenija Marinković i Srđan Žika Todorović. Snimali smo u Makedoniji i Beogradu. Film se bavi višim pitanjima i ne sumnjam da će biti dobar.

Imate li problem da gledate sebe na platnu?

- Imam, i obično kad prvi put gledam nešto što sam radila, volim da budem sama. Isti slučaj je i sa serijama. Ljudi veoma vole "Andriju i Anđelku", a ja i dalje imam nelagodu.

Deset godina je prošlo od Anđelkine prve TV uloge u seriji "Žene sa Dedinja".

- Lepa je priča o mojoj prvoj ulozi. Volim tu seriju, a posebno prvu sezonu. Temeljno sam se spremala. Imali smo problem da za Čarnu nađemo kostime. Kostimograf Ivana Rabrenović stalno je mislila da još nešto fali, a onda je nestala sa seta i došla nakon 15 minuta s velikim džakom. Donela je stvari Nataše Bekvalac, koje je ona nosila na nastupima. Imala sam u seriji nekoliko Natašinih kostima. Dragan Mićanović kao partner, o tome sam mogla samo da sanjam... Nekad te stvarno bog pomiluje.

