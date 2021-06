ZLATA OTKRILA NAJVEĆU TAJNU SREĆNIH LJUDI: Uloga Lole Golubović bila je namenjena meni, a ne TANJI BOŠKOVIĆ

Glumicu Zlatu Numanagić publika najviše pamti po ulozi u seriji "Srećni ljudi". Ona je u priči Siniše Pavića dobila nezahvalan zadatak da nastavi tamo gde je stala njena koleginica Tanja Bošković sa ulogom Lole Golubović.

- Tanja je moja dobra prijateljica i koleginica sa klase. Inače ta uloga mi je bila i namenjena mnogo pre nego što je Tanja došla u kombinaciju da je igra. Rekla sam Aci Đorđeviću da me sačeka za momenat da razmislim, ali je to razmišljanje u stvari bilo da zovem Tanju i da pitam zbog čega je napustila seriju. Nisam dobila neki odgovor koji bih mogla da kažem. Bio je to vruć krompir. U stranim se rijama vi imate ili plastičnu operaciju ili razvod braka, pa novi brak, neko objašnjenje. Ovde je bila zamena na tzv. suvo i bilo je mnogo teško da se na čelu sa publikom pravimo blesavi da se ništa nije dogodilo - izjavila je Zlata za Blic.

Snimajući seriju "Srećni ljudi", provela je četiri godine u studiju, a zbog toga ništa nije trpelo.

- Fantastično sam ba lansirala izmedu privatnog života i glumačkog posla. Ne volim reč karijera jer to malo toga opisuje. Ničega se nisam odrekla. Moram da kažem da sam veoma srećna i iznena-dena na neki način da sam dobila mnogo više nego što sam očekivala. A naravno i dala mnogo manje nego što sam mogla. Jer nisam se nešto gurala da dobijam uloge. Sve su same dolazile do mene. Za hvaljujući upravo dugoročnoj saradnji i dobrom poznavanju reditelja Aleksandra Dordevića, koji me je znao od detinjih dana i imao veliko poverenje u mene i napravio od mene jednu "razmaženu glumicu", zbog toga sam se uvek osla zbog toga sam se uvek osla njala na reditelje koji možda i nisu bili tog kalibra koji je bio on- kaže Zlata.

Glumic je otkrila da je njen najveći ponos sin Fedor.

- Mada sada je unuk već počeo da mu preuzima primat (smeh). Sećam se šta je izgovorila moja mama i čuvam se te rečenice: "Zlato, mislila sam da volim tebe najviše na svetu, ali mi sada tvoje dete više znači". Tada sam se užasno uvredila. Tako da sada vodim računa šta pričam. Jer je moj sin moje prvo i jedino remek-delo, a unuk je najveće zado- voljstvo kojim je mogao sin da me počasti - rekla je glumica.

