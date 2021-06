KOLEGE I PRIJATELJI BILI SU LJUBOMORNI NA MENE, TO JE BOLEST! Miloš Biković iskreno progovorio o MRŽNJI, evo sa čime se sve susreo

Glumac Miloš Biković svoju karijeru gradi u Srbiji i Rusiji, gde trenutno važi za jednog od najpopularnijeg glumaca.

Naime, Biković je svestan da je ostvario veliki uspeh u svojoj karijeri, a sada je otkrio da li je nekada osetio zavist od strane kolega.

- Naravno da jesam, od kolega, prijatelja, ljudi koji mi nisu toliko bliski i potpunih stranaca, ali ne vredi se na to osvrtati zato što vam je to kao da tonete u živo blato. Ne možete ništa da izmenite. Na raju krajeva, mišljenje onih koji se bave drugima nije bitni, jer se umesto da stvaraju svoju vrednost, bave umanjivanjem tuđe. To je destruktivno i u neku ruku mogao bih to da nazovem bolešću - rekao je Biković i dodao:

- Profesor Dragan Petrović Pele mene i moje klasiće je učio da je gluma maraton, te da svako ima svoju traku u kojoj trči. Isto je i sa životom. Ako želiš da spasavaš dušu, moraš da radiš na sebi i takmičiš se sa samim sobom, a ne da osuđuješ druge.

