PRIJAVITE SE NA ZEMAN FEST: Pevači, iskoristite ŠANSU i osvojite VREDNE nagrade uz očuvanje BALKANSKE muzike!

World Music Fest Zeman iz Novog Pazara upućuje poziv umetnicima da se prijave na konkurs “Glas Zemana” koji je namenjen takmičenju pevača u izvođenju balkanske muzike.

U okviru „World Music Festa Zeman”, koji će biti održan od 26. do 30. jula u Novom Pazaru, kao i prethodnih godina, biće održano i pomenuto takmičenje, Glas Zemana, sa ciljem očuvanja balkanske muzike. Do sada je, ovo takmičenje, okupljalo desetine izvođača iz cele regije, koji su, osim nastupanja na festivalu, imali priliku da upoznaju muzičare iz celog sveta i postanu deo internacionalne umetničke mreže. Svi zainteresovani treba da pošalju video snimak ličnog izvođenja zajedno sa osnovnim informacijama na adresu glaszemana@gmail.com - najkasnije do 10. jula 2021. godine.

Pesma koju kandidat prijavljuje mora biti isključivo iz domena tradicionalne muzike Balkana ili muzike napisane u tom maniru, uključujući i autorska dela napisana u duhu tradicionalne muzike Balkana. Ukoliko se kandidat prijavljuje na konkurs sa autorskom kompozicijom, delo treba biti prijavljeno sa postojećim aranžmanom. Stručni žiri, koji čine akademski muzičari , odabraće deset najboljih izvođača koji će se predstaviti na festivalu. Pobednike očekuju novčane nagrade u iznosu od:

I mesto – 500 €

II mesto – 300 €

III mesto – 200 €

Za više informacija posetite veb ili Fejsbuk stranicu festivala.

