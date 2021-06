SA PRVIM MUŽEM JE BILA SAMO 3 NEDELJE PRE VENČANJA: Džulija Roberts je ženu drugog supruga PODMITILA da se razvede od njega!

Glumica Džulija Roberts je poznata po mnogim ulogama u romantičnim komedijama, ali u stvarnom životu češće se nalazila u dramama

Bliži se 19. godišnjica glumice Džulije Roberts (53) i njenog supruga Danijela Modera (52). To je Džulijina najdugovečnija romansa, ali pre nego je upoznala Danijela, prošla je kroz nekoliko uspona i padova, što romantičnih što poslovnih.

Sami počeci Džulijinog života bili su tragični. Njena majka rastala se od njenog oca, a očuh je zlostavljao Džuliju i brata Erika. Kad je imala samo 10 godina, njen otac je preminuo, a majka je uspela da pobegne od nasilnog drugog supruga tek kad je Džulia bila pri kraju srednje škole.

Iako je glumila u nekoliko uspešnih filmova i pre toga, film "Zgodna žena" iz 1990. godine bila je njena najveća odskočna daska. Otprilike preko noći je sa samo 22 godine postala velika zvezda i američka miljenica. Javnost je mislila kako Džulija ne može napraviti išta loše i obožavali su je.

Tokom ranih '90-ih bila je uspešna i njena popularnost je nastavila da raste, ali privatan život bio joj je vrlo turbulentan. Dva puta je bila verena i zatim prekinula te veridbe, u slučaju sa Kiferom Saterlendom (54) samo tri dana pre venčanja kako bi pobegla sa drugim, a ni na filmskim setovima nije bila savršena. Tako se posvađala sa rediteljem Stivenom Spilbergom (74) tokom snimanja filma "Kapetan Kuka" u kom je glumila lik Zvončice.

Nakon dve propale veridbe, Roberts je ponovno pronašla ljubav. Upoznala je pevača Lajla Loveta (63) i nakon manje od tri nedelje poznanstva završili su pred oltarom. Ako je verovati Lovetu, zajedno su proveli otprilike nedelju dana pre nego su se verili, a između veridbe i venčanja prošlo je samo tri dana. Ta veza možda i je bila ljubav na prvi pogled, ali nije im bilo suđeno. Pre nego su dočekali drugu godišnjicu braka, najavili su da se razvode.

Ostatak devedesetih nastavio se za Džuliju u sličnom tonu kao i ranije: njena karijera nastavila se razvijati, ali sa čestim svađama sa saradnicima, dok su njene romanse bile mnogobrojne i kratkog trajanja. U 2000. je doživela još jedan vrhunac karijere: za ulogu Erin Brockovič u istoimenom filmu osvojila je Oskara.

Sledeće godine, dok je još bila u vezi sa glumcem Bendžaminom Breto m (57), na snimanju filma "Meksikanac" upoznala je i zaljubila se u kinematografa Denija Modera (52), koji je bio oženjen. Roberts to nije sprečilo da se upusti u novu ljubavnu vezu, a nakon što je prekinula s Bretom, navodno je Moderovoj supruzi ponudila 10.000 dolara da se brzo razvede.

Nije poznato da li je Moderova supruga prihvatila novac, ali je on u svakom slučaju podneo zahtev za razvod. Džulija je brzo proglašena "mužo-kradljivicom", ali to je nije preterano uzrujalo i 4. jula 2002. par se venčao, a to je bilo tipično za početak 2000-ih pa su odlučili da urade tetovaže sa međusobnim inicijalima. Tokom godina, Roberts je dodala i tetovaže imena njihovo troje dece, a sve je smestila na donji deo leđa.

Njena karijera nikad nije ponovno dosegla visine kao početkom '90-ih, ali nastavlja glumiti u filmovima i sinhronizirati animirane filmove pa je daleko od toga da joj loše ide, a čini se kako je na privatnom planu nakon svih turbulentnih veza i prekida konačno pronašla sreću, jer ove godine sa suprugom slavi 19. godišnjicu braka.

