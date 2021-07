SAJENTOLOGIJA MU UNIŠTILA ČAK 2 BRAKA I ODNOS SA DECOM: Tom Kruz nema porodičnu sreću, ali mu je zato filmska KARIJERA na VRHUNCU

Jedan od najpoznatijih akcionih glumaca slavi 59. rođendan 3. jula.

Osim što je poznat kao glumac, Tom Kruz je najpoznatiji član sajentološke crkve, a zbog kratkog fitilja mnogi u Holivudu ne vole da rade sa njim.

Tom Kruz, čije je puno ime Tomas Kruz Mepoter IV ima zavidnu karijeru,a ovo je kratak osvrt povodom njegovog rođendana sa svim kontroverzama koje su ga pratile tokom godina.

Kruz je odrastao u katoličkoj prodici i nije oduvek hteo da bude glumac već je ciljao na karijeru sveštenika. U glumačke vode ušao je slučajno i kako bi prekratio vreme. Naime, u srednjoj školi je morao da prestane da se bavi rvanjem zbog povrede, pa se priključio školskoj dramskoj sekciji.

Brzo je postao popularan i uspešan glumac nakon što je dobio glavnu ulogu u filmu "Riskantan posao" 1983. godine. Nastavio je glumiti u hit filmovima osamdesetih, pa je tako glumio u filmovima "Boja novca", "Top Gun", "Kišni čovek" i "Rođen 4. jula". Za poslednji film čak je bio nominovan za Oskara.

Krajem osamdesetih je oženio glumicu Mimi Rodžers (65) zbog koje je počeo da ide u sajentološku crkvu. Uz glumca Džona Travoltu (67), Kruz je najpoznatiji član te organizacije i svakako jedan od najglasnijih. Redovno promoviše veru, bilo to kroz deljenje letaka na snimanju filmova ili doniranje novaca. Kruz takođe tvrdi da su mu sajentološki programi pomogli da se reši disleksije.

Njegova karijera nastavila je nizati uspehe kao što su filmovi "Malo dobrih ljudi", "Intervju s vampirom", "Džeri Megvajer" i "Oči širom zatvorene", koji je poslednje delo reditelja Stenlija Kjubrika. Tamo je glumio sa svojom drugom suprugom, glumicom Nikole Kidman (54), zbog koje se razveo od Mimi. Par je usvojio dvoje dece, Izabelu (28) i Konora (26).

Nažalost, njihova bračna sreća nije potrajala zauvek pa su brak završili 2001. godine kroz vrlo javan razvod. Kidman se nikad nije pridružila sajentologiji, a to je navodno jedan od razloga zašto su se razveli. Dokumentarni film "Going Clear: Scientology and the Prison of Belief" tvrdi da iako Kidman nije htela da ima ništa sa crkvom, članovi crkve su prisluškivali njen telefon tokom razvoda. Njihova deca aktivni su članovi sajentologije.

Njegov treći brak bio je s glumicom Kejti Holms (42). Počeli su izlaziti 2005. godine, a sledeće godine dobili su kćer Suri (15) i venčali se. Sajentologija je navodno odobrila Kejti pre nego su započeli vezu, a čovek na čelu sajentologije bio je Kruzov venčani kum. Ipak, Kruz nije iskusio treću bračnu sreću i 2012. godine par se razveo. Glumica je navodno podnela zahev za razvod kako bi zaštitila kćer od sajentologije.

Osim što mu je sajentologija uništila dva braka i odnos sa ćerkom, zbog njegovih verovanja i izjava mnogo je ljudi u Holivudu skeptično oko rada sa Kruzom. Tako je izazvao veliku kontroverzu početkom 2000. kad je javno izjavio da je psihijatrija pseudonauka i da bi "trebalo da bude zakonski zabranjena".

Cruiseov najveći komercijalni i filmski uspeh je njegova uloga u svim filmovima "Nemoguće misije", čiji se 7. nastavak upravo snima. Uprkos Kruzovim najboljim namerama i nekad agresivnim načinima uvođenja reda na setu, snimanje je nekoliko puta bilo odloženo, a trenutno je pauzirano jer Tom navodno ima koronu. Uz filmove "Nemoguće misije", Kruz je glumio u još mnogo akcionnih filmova, u kojima uglavnom nema kaskadera.

