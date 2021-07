NOVAK ĐOKOVIĆ PISAO BAJRONU MANU POSLE INTERVJUA: Nole poslao ŠMEKERSKU poruku glumcu i zahvalio se na lepim rečima!

Bajron Man holivudski glumac poreklom iz Hong Konga, pričao je pre nekoliko dana za domaći portal o svojoj karijeri, saradnji sa holivudskim zvezdama, brojnim ulogama u akcionim filmovima i mnogim drugim temama, ali je i otkrio da bi silno voleo da upozna srpskog asa Novaka Đokovića.

- Novaka Đokovića naravno! Obožavam da igram tenis, kao i mnogi članovi moje porodice. Zaista se nadam da ću ga upoznati u budućnosti i, molim vas, recite mu da me kontaktira, neka mi piše na Instagramu! (smeh) - rekao je tada Bajron.

Novak je pročitao Bajronov intervju, nakon čega mu se i javio, i to baš preko Instagrama.

To je bio povod da se novinari ponovo čuju sa glumcem, kako bi ga upitali za više detalja o kontaktu sa Noletom.

- Nakon što je moj intervju objavljen, dobio sam privatnu poruku od Novaka Đokovića na Instagramu. Bio je veoma zahvalan što sam govorio lepo o njemu u intervjuu i uputio mi je ljubazne reči vezano za moju filmsku karijeru - započeo je glumac.

- S obzirom da sam neko ko igra tenis ceo svoj život, ostao sam zatečen kada mi je stigla poruka. Prvo sam pomislio da je možda lažan profil, ali onda sam ga detaljno pregledao i shvatio da je pravi - dodao je Bajron.

- Video sam srpski jezik na njegovim objavama, tako da sam bio siguran da je to zapravo on. Bilo je to zaista lepo iznenađenje i velika čast za mene. Želim mu nastavak ogromnog uspeha dok igra na Vimbldonu. Živela Srbija! - zaključio je holivudski glumac.

